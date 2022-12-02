"Последний бастион между войной и ЕС". Спасет ли Запад Молдову от холода и от Москвы?

Молдова стоит на пороге самого серьезного энергетического кризиса в своей истории после обретения независимости. Веерные отключения электричества, непосильные цены на отопление, рост безработицы из-за останавливающихся предприятий — все это уже происходит не первый месяц. Но пока еще сохраняется надежда на обещанную помощь Запада. В противном случае эта маленькая страна может снова оказаться в руках Москвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отсутствие каких-либо ресурсов ставит Молдову в зависимое положение от более сильных партнеров. Вопрос в том, кто это будет.

То, что происходит в стране прямо сейчас, — не только следствие глобального кризиса, но и расплата за выбор в пользу Запада, у которого теперь есть моральное обязательство перед Молдовой.

Что предпринимают Европа и США для спасения этой маленькой страны? И что ее ждет, если усилия Запада окажутся тщетными?

Ситуация на данный момент

С начала октября поставки российского газа, от которого Молдова зависела десятилетиями, сократились по меньшей мере наполовину.

Это сказалось и на работе энергогенерирующего предприятия "МолдГРЭС" в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове, но больше не обеспечивает.

Остальные 30% Молдова получала из Украины, инфраструктура которой почти полностью разрушена российскими ракетными обстрелами.

Полное отключение света в Кишиневе и других районах совпало с последним обстрелом Украины и блэкаутом в украинских городах.

С начала ноября Молдова почти полностью перешла на электроэнергию из Румынии, ежемесячные счета обывателей снова выросли и теперь почти в два с половиной раза превышают значения июня.

По оценкам молдавского экономиста Сергея Унгуряну, при инфляции в 32% оплатить платежки без особых усилий могут менее 1% населения Молдовы.

"Нам не по карману европейские амбиции"

Энергетический кризис быстро перерастает в политический.

С середины сентября каждое воскресенье в Кишиневе проходят протесты, организованные партией местного олигарха Илана Шора.

Сам Шор скрывается от уголовного преследования в Израиле, но, по мнению Госдепа США и молдавских властей, тесно сотрудничает с коррумпированными российскими структурами, преследующими цель вызвать политические волнения в Молдове.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

И хотя на протестах в столице российских флагов практически не видно, и сами организаторы называют их не пророссийскими, а антиправительственными, их суть понятна.

"Европа себя обеспечить не может, откуда у них излишки на нас? Хватит дурить. Мы бывшая советская страна, научились уже уживаться с русскими. И дальше бы уживались", — сказал "Би-би-си" участник протеста, 72-летний Григорий.

Люди помоложе в основном не хотят, чтобы их страна возвращалась в зависимость от Москвы, но на пороге зимы призывают включить здравый смысл.

"Европа, возможно, и хорошо, но нам не по карману платить за европейские амбиции. Это слишком дорого. Бывает так — смотришь на что-то красивое, а позволить себе не можешь", — говорит 49-летний Вадим.

Участники антиправительственных протестов винят в избрании прозападного правительства диаспору — сотни тысяч молдаван, проживающих за пределами страны.

Многие считают, что диаспора, приезжающая домой только по большим праздникам, проголосовала за уже привычные для себя лозунги прозападников без оглядки на то, чем обернется для Молдовы ссора с Россией.

Последний опрос общественного мнения, проведенный по заказу Института развития и социальных инициатив Viitorul, показал, что в рейтинге доверия молдаван на первое место вышел бывший лидер социалистов и экс-президент Игорь Додон, с которым молдавское общество, казалось, уже попрощалось навсегда.

Майя Санду оказалась на третьей позиции, уступив также беспартийному мэру Кишинева Иону Чебану. По состоянию на ноябрь Санду не доверяют 49,4% респондентов.

Однако этот же опрос показал, что порядка 60% респондентов понимают, что страны ЕС и США усиленно помогают Молдове, и готовы поддерживать прозападный курс страны.

Что предпринимает Запад?

Посетившая Кишинев в середине ноября председатель Европейского парламента Роберта Метсола заверила президента и парламент, что европейские партнеры видят Молдову членом Евросоюза и помогут стране на пути к вступлению в блок.

По ее словам, в Европе хорошо понимают, в каком уязвимом положении находится Молдова, которой помимо войны у самых своих границ приходится еще переживать вбросы дезинформации и пропаганды, а также энергетический шантаж со стороны России.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"На днях Еврокомиссия пообещала увеличить финансирование [Молдовы]. Я знаю, насколько это важно, и я также знаю, что понадобится еще больше вложений, и вы можете на нас рассчитывать", — сказала Роберта Метсола.

"Вы — последний бастион между войной и ЕС. И мы должны это хорошо понимать", — подчеркнула глава Европарламента.

Европейское трио в лице Франции, Германии и Румынии делает очень много для Молдовы в кулуарах европейских структур, заявила Метсола. Сейчас к ним присоединилась и Словакия, начавшая экспортировать Молдове природный газ.

Другие экстренные шаги Запада:

В минувшую среду на саммите в Бухаресте НАТО согласовал меры помощи Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине как странам, подверженным российскому влиянию. В чем конкретно будет заключаться помощь, пока неясно;

21 ноября на международной конференции в Париже, посвященной ситуации в Молдове, Франция объявила о выделении Кишиневу 100 млн евро, а Германия — 32 млн евро на борьбу с энергокризисом. Эти деньги пойдут в дополнение к обещанным ранее обеими странами 200 млн евро;

Европа отменила количественные ограничения на импорт ряда молдавских сельскохозяйственных товаров;

Принят закон, облегчающий грузовые автомобильные перевозки в Европейском Союзе для молдавских компаний и водителей;

Весной Европарламент утвердил пакет помощи Молдове в размере 150 млн евро, а группа международных доноров согласовала выделение 659,5 млн долларов (626 млн евро);

В Кишиневе под эгидой ЕС создан Центр поддержки по вопросам внутренней безопасности и управления границами;

На укрепление вооруженных сил Молдовы выделено 40 млн евро в рамках Европейского фонда мира;

США обязались выделить Молдове 75 млн долларов (71,2 млн евро) в качестве гуманитарной помощи и 124 млн долларов (117,8 млн евро) на укрепление экономики и сферы безопасности.

Что дальше?

На первый взгляд делается очень многое.

По крайней мере, по расчетам экономистов, выделяемых средств должно хватать на компенсации населению за непосильные счета.

Но даже молдавский министр экономики Думитру Алайба признал на этой неделе, что Молдова остается одной из самых коррумпированных стран Европы.

Согласно статистике Transparency International за 2021 год, индекс коррупции в Молдове за этот период вырос на несколько пунктов и сравнялся с показателями 2012 года, когда был зафиксирован исторический максимум. На данный момент по уровню коррупции страна занимает 105 место из 180 государств, где проводятся наблюдения.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Европарламента Роберта Метсола дала понять молдавским властям, что объединение с Европой — улица с двусторонним движением, и западные партнеры ожидают от Кишинева гарантий демократии, верховенства закона и равенства.

"Я хочу, чтобы все знали, что Молдова выбирает свободу и продолжит идти по европейскому пути, невзирая ни на какие обстоятельства. Мы готовы платить цену за нашу свободу", — сказала во вторник президент Молдовы Майя Санду.

"Мы все в опасности, так как для России не существует правил и ограничений", — добавила она.

Однако для 2,6 млн молдаван, не решающихся лишний раз вскипятить чайник, этого аргумента может быть недостаточно.

Предстоящая зима может стать ключевой в определении будущего Молдовы, которая в случае провала прозападного правительства снова покатится в другую сторону — на восток.