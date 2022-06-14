Соответствующее решение приняли власти города Котка. Как отмечают местные СМИ, это последний в стране крупный монумент, посвященный Ленину. Тем не менее, на улицах финских городов по-прежнему можно встретить мемориальные таблички, рассказывающие о лидере большевиков.

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Городской совет Котки вечером 13 июня принял решение, что установленный в городе бюст Ленина будет перемещен в музей Кюменлааксо. Об этом сообщает издание Yle.

Памятник лидеру большевиков, установленный в 1979 году, — последний из посвященных Ленину крупных монументов, оставшихся на улицах финских городов. В прошлом году статую вождя постановили убрать власти города Турку — они также решили перенести скульптуру в музей. Как уточняют финские СМИ, в стране остаются посвященные Ленину памятные доски.

Yle обращает внимание, что на бронзовую скульптуру в Котке неоднократно нападали вандалы, а уместность ее нахождения в центре города обсуждалась довольно давно. Ранее городской совет уже голосовал за сохранение памятника на нынешнем месте, однако после вторжения России в Украину и активизировавшейся общественной дискуссии изменил свою позицию.

Изваяние стало подарком Котке, находящейся неподалеку от российско-финской границы, от города-побратима Таллина — в то время столицы Эстонской ССР. Автор бюста — эстонский скульптор Матти Варик.