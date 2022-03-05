Последний живой прокурор Нюрнберга: посадить Путина на скамью подсудимых - реально

Известный американский адвокат и последний живой обвинитель на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц выразил уверенность в том, что президенту России Владимиру Путину должны предъявить обвинение в преступлениях против человечности, совершенных российской армией в Украине, сообщает Mirror.

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Последний оставшийся в живых обвинитель на Нюрнбергском процессе Бен Ференц сказал, что почувствовал себя опустошенным, когда узнал, что во вторник путинские войска взорвали массовое захоронение времен Второй мировой войны - там покоились 33 771 жертвы, в основном евреи.

"Преступления, которые Россия в настоящее время совершает против Украины, позор для всего человеческого сообщества. Виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и убийства", — заявил 101-летний Ференц. Он убежден, что Путина можно привлечь к уголовной ответственности и осудить так же, как бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

"Это очень реально, надо только проявить решимость, они же [российские политики] не на Луне живут, — сказал Ференц. — Я хочу видеть Путина за решеткой, и это реально".

По его словам, Запад надеялся, что Нюрнбергский процесс создаст прецедент, который удержит людей от совершения преступлений, с которыми человечество столкнулось во время Второй мировой войны, но, видимо, судебный процесс оказался не таким эффективным, как ожидалось.

Уже сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование предполагаемых военных преступлений на основе международного коллективного иска против России, а на этой неделе в Украину выехала группа следователей МУС.