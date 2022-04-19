Послы 16 государств вернулись в Киев
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По состоянию на вечер понедельника, 18 апреля, 16 стран вернули свои посольства в Киев. Такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины.

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"Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Спасибо нашим друзьям за поддержку!" — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с каждым днем все больше послов возвращаются в Киев, что говорит о поддержке и вере мирового сообщества в Украину.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры, в ходе которых украинский дипломат приветствовал решение Парижа вернуть посла в Киев.

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