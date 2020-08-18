Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку после поддержки протестующих

Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке.

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"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", — сообщил он порталу Tut.by, сообщает gazeta.ru.

При этом в МИДе страны пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси, сообщает Meduza.