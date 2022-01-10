Посол Ирана: Украинцы не обращались за компенсацией по сбитому "Боингу"

Ни одна из семей украинских пассажиров, находившихся на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января 2020 года вскоре после взлета в аэропорту Тегерана, не обращалась к Ирану за финансовой компенсацией. Об этом сообщило украинское агентство UNN в выдержке из интервью с послом Исламской Республики в Украине Манучехром Моради.

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По словам Моради, правительство Ирана назначило семьям жертв компенсацию в размере 150 тысяч долларов.

"Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кто-то получил эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась", — цитирует агентство дипломата.

Международная группа не может привлечь Иран к переговорам по "Боингу"

Представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины 6 января опубликовали заявление о том, что оставили попытки привлечь Иран к переговорам о выплате компенсаций за сбитый в 2020 году украинский "Боинг" и постараются решить этот вопрос в соответствии с международным правом.

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многочисленные попытки урегулировать этот вопрос путем переговоров, международная группа пришла к выводу, что дальнейшие попытки обсуждать компенсации за сбитый самолет, выполнявший рейс PS 752, на данный момент бесполезны", — говорилось в документе.

Сбитый над Тегераном лайнер МАУ

Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS 752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя КСИР, заявив, что самолет был сбит по ошибке.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших — по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.

Между тем в начале января 2022 года суд в канадской провинции Онтарио постановил, что родственникам шести пассажиров сбитого КСИР украинского Boeing 737-800 должны быть выплачены 74 млн евро. Каким образом семьи будут взыскивать с Ирана эту сумму. пока не ясно.