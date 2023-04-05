Посол Китая в ЕС: Пекин не признает Крым и Донбасс российскими и не оказывает военную помощь Москве

Китай не поддерживает вторжение РФ в Украину, не занимается военной поддержкой России, не признает аннексию украинских территорий, а заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином считает лишь "риторикой". Об этом постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цин заявил в интервью газете The New York Times.

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По словам дипломата, сторонние критики превратно толкуют двусторонние отношения Китая и России. Например, утверждает Фу Цин, Пекин не осудил вторжение в Украину, потому что принял заявления Москвы об оборонительной войне против НАТО и настаивает, что "истинные причины сложнее" того, как представляют происходящее лидеры западных стран, однозначно осуждающие российскую агрессию.

Также посол КНР в Евросоюзе прокомментировал совместное заявление Китая и России о "безграничной дружбе" между двумя странами, сделанное в феврале прошлого года незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. "[Дружба] без ограничений — это не что иное, как риторика", — заявил дипломат.

Журналисты говорили с Фу Цином перед его встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые сегодня начали официальный визит в Китай. Как подчеркивает The New York Times, в интервью их собеседник старался "дистанцироваться" от России.

Комментируя заявления китайского дипломата, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на "содержание и дух" переговоров с председателем КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года. Во время встреч лидеры России и Китая называли друг друга "дорогими друзьями".