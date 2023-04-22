Посол Китая во Франции усомнился в суверенитете бывших советских республик

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осуждает сомнения посла Китая во Франции Лу Шайе касательно суверенитета бывших республик Советского Союза, сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.

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Издание Postimees сообщает, что Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик в интервью, опубликованном на французском телеканале LCI. Отвечая на вопрос тележурналиста Дариуса Рошебина о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. "Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине", - сказала Шайе.

Затем ведущий вмешался и сказал, что по международному праву Крым является частью Украины, и, хотя этот факт может быть поставлен под сомнение, Крым все равно является частью Украины.

Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза не имеют никакого статуса. "В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", - высказал свое мнение посол Китая.

"Заявления китайского дипломата непонятны, и мы осуждаем подобные комментарии в сторону независимой и суверенной страны", - отметил глава эстонского МИД Цахкна.

"Министерство иностранных дел Эстонии планирует вызвать представителя Китайской Народной Республики в Эстонии, и, если потребуется, проинформировать его о нашей истории. Наша цель - дать понять, что подобные взгляды неприемлемы и что Эстония - суверенное государство", - приводит Rus.Postimees слова Маргуса Цахкна.

Поскольку у представительства КНР в Эстонии на данный момент нет посла, Китай в Эстонии представляет поверенный в делах Мэн Цзяньхуа.