Посол КНР в ЕС: Китай не на стороне России в войне c Украиной

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь и не признает аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс, заявил постоянный представитель КНР в ЕС Фу Цун в интервью газете The New York Times, обнародованном 5 апреля.

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В интервью, состоявшемся в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в КНР, китайский дипломат постарался дистанцироваться от Москвы, заявив, что критики неверно интерпретируют отношения Китая и России.

В этой связи он прокомментировал заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе", сделанное в феврале прошлого года незадолго до российского вторжения в Украину, сказав, что "дружба без ограничений - это не что иное, как риторика".

По словам Фу Цуна, Пекин не осудил российское вторжение в Украину, поскольку понимает аргументы РФ об "оборонительной войне против расширения НАТО", и считает, что "глубинные причины сложнее", чем говорят западные лидеры.

Си Цзиньпин не звонит Зеленскому, потому что занят

Постпред КНР в Евросоюзе заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что очень занят, отметив при этом, что две страны поддерживают частые контакты на низком уровне.

"Я знаю, что люди зациклились на звонке президента, но тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - подчеркнул Фу Цун.

Как отмечает The New York Times, западные аналитики обратили внимание на явный контраст между отсутствием коммуникации с Украиной и мартовским визитом Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину. Тогда Си и Путин называли друг друга "дорогими друзьями".

В Кремле, комментируя интервью Фу Цуна американской газете, заявили, что ориентируются на "содержание и дух" переговоров Си Цзиньпина и Путина.

"Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательные и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.