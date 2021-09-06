Посол Литвы в Северодонецке: мы всегда будем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии
Foto: Reuters/Scanpix

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас на проходящем в Северодонецке Фестивале мнений сказал, что Литва всегда будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

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"Мы всегда будем поддерживать вас в борьбе против российской агрессии. Поверьте, для Литвы это просто аксиома, которую поддерживают все литовцы", — сказал Сарапинас.

В интервью литовскому DELFI посол заверил, что Украина для Литвы не только важный партнер, но и хороший друг. "Нас объединяют с Украиной общая история, культура, и так это же очень многое", — говорит Сарапинас, приводя в пример военную учебную миссию. "Около 45-50 наших военных инструкторов работают по всей Украине с ребятами. Также в Литве проходят реабилитацию раненые солдаты", — отмечает Сарапинас.

Помимо этого, Сарапинас напомнил, что в прошлом году в Литве училось 785 студентов из Украины. Он поблагодарил своего эстонского коллегу Каймо Кууска за приглашение на Фестиваль мнений.

"Я думаю, что вот такие мероприятия как раз и ускорят реформы как на Луганщине, так и по всей Украине. А вместе с реформами придет и членство в ЕС, членство в НАТО", — уверен Сарапинас.

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