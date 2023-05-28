Посол РФ в Британии: Москва "еще не начинала действовать серьезно" в войне с Украиной
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Россия предупреждает, что поставки западного оружия в Украину могут привести к эскалации войны до пока еще не невиданного уровня. Об этом в интервью Би-би-си заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. По словам дипломата, его страна обладает "огромными ресурсами" и еще не переходила к "очень серьезным действиям".

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Это заявление прозвучало несмотря на то, что боевые действия продолжаются больше года и есть многочисленные свидетельства военных преступлений России. В интервью журналисту Би-би-си Лоре Кунсберг, вместо того чтобы ответить на вопрос о поведении России, Келин дал понять, что этот вопрос его оскорбляет. Посол также предупредил, что война может перейти в "новое измерение".

Утверждая, что Москва "еще не начинала действовать серьезно", он сказал, что "Россия в 16 раз больше Украины": "У нас огромные ресурсы". Продолжительность конфликта, по его словам, "зависит от усилий по эскалации войны, которые предпринимают страны НАТО, и особенно, именно Великобритания".

"Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра", - добавил он.

Комментарий посла прозвучал вскоре после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил Би-би-си, что его страна в скором времени может начать контрнаступление.

Однако заявление посла России о том, что у Москвы есть "огромные ресурсы", плохо сочетаются с многочисленными сообщениями о том, что российские военные плохо оснащены и не имеют надлежащей подготовки.

Об этом рассказывал и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который принимал активное участие в конфликте. Один из самых верных сторонников Владимира Путина, он все чаще критикует режим, а в последние дни и вовсе заявляет, что "мы можем потерять Россию", если война будет продолжаться без выделения дополнительных ресурсов.

В мае Пригожин публично отругал военных руководителей, выступая на фоне трупов своих бойцов. "Где... боеприпасы? - говорил он. - Они пришли добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом!"

Отрицание Келином ситуации на местах сопровождалось повторением безосновательных заявлений, касающихся вторжения России в Украину, которое посол настойчиво называет "специальной военной операцией".

Он давал интервью в своей резиденции, где гостей принимают на позолоченных стульях, а кофе подают сотрудники в белых перчатках.

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Посол пытался обвинить Украину в провоцировании конфликта. Российское руководство пользуется этим знакомим и ложным утверждением вот уже более года для того, чтобы в первую очередь попытаться оправдать незаконное вторжение.

Президент России Владимир Путин, как и его посол, продолжает утверждать, что в Украине в 2014 году был установлен "неонацистский режим", который якобы стремился получить ядерное оружие, а это означало, что у России не было другого выбора, кроме как вторгнуться на ее территорию.

Посол отказывается признавать реальность, когда речь заходит о поведении российских военных во время конфликта. В ответ на факты из официального отчета ООН о широко распространенных преступлениях, пытках, изнасилованиях и насильственной депортации детей он заявил, что украинские силы также совершали преступления против мирных жителей.

Сведения о незначительном количестве нарушений прав человека со стороны украинских сил действительно есть. Однако масштаб российских злоупотреблений гораздо шире, хорошо задокументирован и не вызывает сомнений.

В ответ на просьбу прокомментировать то, что Россия лгала, отрицая явные случаи насилия, посол заявил, что оскорблен. И у него не было другого ответа на вопрос о последнем ударе по Днепру, кроме как: "Проблема в том, что стрельба идет девять лет, и каждый день идет стрельба по Луганску, Донецку". При этом он утверждал, что западные СМИ игнорировали действия украинских сил.

Комментарий посла о том, что война еще не стала "серьезной" противоречит опыту очень многих украинцев, жизнь которых она полностью перевернула, и печальному опыту многих россиян. Но, поскольку Украина планирует контрнаступление, а Россия не проявляет признаков того, что готова отступить, война действительно может стать еще серьезней.

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BBC News Русская служба:

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