Посол России в США рассказал об извинениях от "простых американцев" за слова власти
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В посольство России в США поступили письма от американцев с извинениями за "необдуманные высказывания" со стороны своей власти. Об этом в Facebook сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", — написал Антонов.

О каких именно высказываниях идет речь, посол не уточнил.

Антонов отметил, что "тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев", и выразил надежду на то, что администрация Джо Байдена "прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

17 марта Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Росси Владимира Путина убийцей. Байден также пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Позже в Белом доме заявили, что Байден не жалеет о своих словах.

В ответ на это Путин сказал: "Кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический". Российский президент предложил Байдену продолжить дискуссию "в прямом эфире". Байден ответил, что в какой-то момент поговорит с Путиным, но не назвал точных сроков.

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