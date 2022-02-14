Посол Украины допустил отказ Киева от вступления в НАТО

Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си. Об этом сообщает РБК.

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Журналист спросил дипломата, может ли Украина пойти на такой шаг ради мира, после чего Пристайко заявил, что Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и "голоса из НАТО". "Вопрос, который страна из 40 млн человек задает себе: как нам выжить если они нападут завтра? Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входящими ни в один альянс, когда все наши друзья и соседи уже члены организации", — поинтересовался посол.

После этого журналист попросил Пристайко прямо ответить на вопрос по поводу отказа Украины от членства в НАТО, "чтобы избежать войны".

"Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть. <…> Мы гибки в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать", — заявил украинский дипломат.

Между тем, как пишет Интерфакс, МИД Украины опроверг слова своего посла о возможном отказе от вступления в НАТО. "Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", - сказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс.

На фоне сообщений западных СМИ и политиков о возможном "вторжении" России на Украину Москва направила Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. В Москве требуют нерасширения альянса на восток, в том числе отказа от принятия в состав бывших республик СССР. Среди них Украина и Грузия.

С 9 по 13 января Россия провела три раунда переговоров по этому вопросу с США, НАТО и ОБСЕ. Однако стороны не смогли договориться о нерасширении из-за того, что требование противоречит принципам альянса.