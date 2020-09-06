Посол Украины в ФРГ требует ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ

По мнению украинского дипломата Мельника, из-за ситуации с Навальным режим Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов".

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на возможное отравление оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, которое оно обнародовало в воскресенье, 6 сентября.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", — заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток — 2" недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Прекращение европейских инвестиций в РФ



Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России. "Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангелы Меркель — Ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", — полагает дипломат. По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

Киев неоднократно выступал против строительства газопровода "Северный поток — 2", призванного связать Россию и Германию. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба еще в конце июля заявил, что заручился в данном вопросе поддержкой Польши, договорившись с ней координировать действия по уменьшению энергетической зависимости от РФ.

Навальный находится в коме 18 дней



Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 18 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", — заявил он 3 сентября.