Посольство Китая в ЭР: внешняя разведка Эстонии распространяет фейки

Китайское посольство в Таллинне назвало представленный вчера годовой отчет внешней разведки Эстонии непрофессиональным распространением фейковых новостей.

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"Годовой отчет Департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, "которые нельзя комментировать", — говорится в заявлении китайского посольства, опубликованном на его веб-странице.

По данным посольства Китая, Департамент внешней разведки Эстонии ведет себя безответственно, пытаясь нанести ущерб эстонско-китайским отношениям.

"Китай выражает большое недовольство и решительное противодействие этому. Китай твердо стоит на пути мирного развития и упорно трудился, чтобы содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-эстонских отношений. Китай не намерен и не заинтересован в угрозе какой-либо стране", — отметили в посольстве.

Посольство Китая посоветовало некоторым эстонцам отказаться от идеологических предрассудков, объективно и справедливо взглянуть на развитие Китая и перестать клеветать на Китай.

Ранее Департамент внешней разведки отметил в своем ежегоднике, что для распространения китайской пропаганды начинают использовать западные информационные каналы и что Китай следует примеру России.

Департамент внешней разведки пишет в новом ежегоднике, что китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения своих нарративов и с начала пандемии коронавируса возросло количество произведенных в Китае пропагандистски окрашенных или фейковых новостей, а их содержание стало более агрессивным. Цель пропагандистской деятельности Китая — ослабить открытое общество в Европе.

Во время пандемии главными целями китайской пропаганды за границей стали улучшение имиджа Китая, распространения месседжа Коммунистической партии Китая и склонение политических решений международных организаций в пользу Китая, говорится в ежегоднике.

Для более решительного навязывания своей идеологии Китай сфокусировался на популярных западных социальных сетях, где в последние годы для распространения месседжей было открыто много официальных и поддельных страниц. Значительное количество произведенной в Китае искаженной или фейковой информации поступает и в иноязычное информационное пространство за пределами Китая. Официальные представители Китая также активно занимаются созданием и распространением дезинформации.

В ориентированных на интеллигенцию мнениях и исследованиях к Китаю на первый взгляд относятся критически и указывают на определенные проблемы, но главный месседж обычно заключается в призыве адаптироваться к китайскому присутствию и правилам, при необходимости даже ценой отказа от ценностей демократического общества.

Департамент внешней разведки отмечает, что в прошлом году новый подход к мягкой силе распространился и на Институт Конфуция (KI), финансирование, подчиненность, репутацию и содержание деятельности которого стали переоценивать.

"Изменения произошли и в действующем в Эстонии институте, — говорится в ежегоднике. — Не исключено, что в будущем китайские власти решат наряду с теряющими значение институтами Конфуция использовать в качестве средств пропаганды центры китайской культуры, которые не подвергались критике".

В тактическом плане Китай, распространяя пропаганду и дезинформацию, следует примеру России, отмечает ежегодник. По оценке Департамента внешней разведки, это говорит скорее о похожих целях, чем о скоординированном сотрудничестве. "Сейчас Китай не пользуется дезинформацией так же активно и профессионально, как Россия, но существует вероятность, что в ближайшем будущем Китай расширит свою деятельность в этой сфере и повысит ее эффективность", — отмечается в ежегоднике.