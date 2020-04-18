Посольство России в Праге саботирует использование нового адреса — площади Бориса Немцова

Российское посольство в Праге нашло способ не использовать свой новый адрес — площадь Бориса Немцова, присвоенный диппредставительству властями чешской столицы в феврале этого года. Физическое местоположение посольства не поменяется, но в официальной переписке оно будет указывать адрес консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице — Коруновачни (Korunovační 34), пишут чешские СМИ.

Издание Aktuálně.cz ссылается на письмо российского посольства МИДу Чехии с официальным уведомлением об изменении своего административного адреса. Консульский отдел находится примерно в 400 метрах от посольства. Улица Коруновачни переходит в площадь Бориса Немцова.

Российское посольство никак не объяснило изменение адреса для переписки. В МИД Чехии подтвердили получение письма, назвав это административным шагом, который у министерства "нет оснований оспаривать". Мэр Праги Зденек Гржиб назвал странным решение российского посольства, отметив, что даже президент России Владимир Путин называл убийство Бориса Немцова подлым и циничным.

Церемония переименования площади Под Каштанами в Праге, где располагается российская дипмиссия, состоялась 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова. Однако посольство по-прежнему указывает на своем сайте теперь уже несуществующий адрес Pod Kaštany.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в марте решение дать новый адрес улице, где находится посольство, заявила, что пражские власти сделали это в знак поддержки российской оппозиции. Захарова "обиделась" за оппозицию других стран и фактически приравняла личность Немцова к участникам протестов "желтых жилетов" во Франции.

"Планируется ли поддержать оппозицию во Франции, например, установлением памятника "желтым жилетам"? Почему-то только Россия является объектом интереса Праги по поддержке неких внутриполитических процессов", — возмутилась она, назвав действия пражских властей нонсенсом и абсурдом.

По ее мнению, в чешской столице, мотивировав переименование улицы поддержкой российской оппозиции, и вовсе проявили неуважение к памяти "тех людей, чьи имена используются". "Получается, что их имена являются инструментом в некой политической возне, а это очень странно и дико", — заявила Захарова. Дочь Немцова Жанна поблагодарила чешские власти за увековечение памяти ее отца.