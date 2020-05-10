Посольство сообщило о похищении россиян у берегов Африки

Пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе и похитили россиянина, сообщило посольство России на своей странице в Instagram.

"В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz", — говорится в публикации. Собеседник ТАСС в посольстве сообщил, что россияне находятся в больнице Малабо — столице Экваториальной Гвинеи.

Посольство на звонки РБК не ответило.

Информация о нападении появилась накануне вечером, об этом сообщил портал Dryad Global. По его данным, неизвестные высадились на судно Rio Mitong со скоростной лодки и похитили двух членов экипажа — граждан России и Украины.

Украина проверяет информацию о похищении своего гражданина, заявил агентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.

Кроме того, вечером 9 мая Dryad Global сообщил о нападении на научно-исследовательское судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи. Эти данные также подтвердило посольство. "Флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали", — заявили в посольстве.

В середине апреля пираты захватили контейнеровоз Tommi Ritscher, когда тот стоял на якоре в Котону. Портал Dryad Global сообщал, что судно ходит под португальским флагом и в составе его команды числятся россияне, украинцы, а также граждане Болгарии и Филиппин. По данным посольства, в заложниках оказались трое россиян. 21 апреля Военно-морские силы Бенина зашли на борт судна и обнаружили часть экипажа, однако пиратам удалось скрыться. Еще восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести.