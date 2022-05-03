Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу

В конце апреля на сайте женского журнала Emma появилось открытое письмо представителей немецкой интеллигенции к канцлеру Германии. В отличие от многих других, критикующих его позицию по оказанию военной помощи Украине, авторы обращения призвали Олафа Шольца (Olaf Scholz) не поставлять этой стране тяжелые вооружения.

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"Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня, компромисса, который могут принять обе стороны", — говорится в письме, под которым поставили подписи актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger), один из известнейших интеллектуалов современной Германии Александер Клуге (Alexander Kluge), писательница Юли Це (Juli Zeh), режиссер Андреас Дрезен (Andreas Dresen), бывшая вице-президент бундестага, представительница партии "Союз-90"/"зеленые" Антье Фоллмер (Antje Vollmer), феминистка, основательница журнала Emma Алиса Шварцер (Alice Schwarzer) и еще 20 человек.

Инициаторы высказали мнение, что поставка большого количества тяжелых вооружений может сделать Германию стороной конфликта. В этом случае российский ответный удар "может спровоцировать необходимость помощи по уставу НАТО и, следовательно, непосредственную опасность мировой войны". По состоянию на 3 мая письмо, которое разместили на платформе Change.org, поддержали более 180 тысяч человек.

"Не раскручивать спираль агрессии"

Это обращение к федеральному канцлеру обострило в Германии дебаты о поставках тяжелых вооружений Украине. Основная дискуссия развернулась в соцсетях. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился в Twitter к основательнице журнала Emma Алисе Шварцер, обвинив ее в цинизме и назвав ее "знаменитый феминизм" "прикрытием" с учетом массовых изнасилований женщин в Украине. Журналистка в интервью изданию Die Welt заявила, что считает этот упрек "голой демагогией", и высказала мнение, что посол "наносит вред своей стране".

Hi Alice Schwarzer, Ihr Aufruf zur Kapitulation der Ukraine bedeutet, dass Ihr gefeierter Feminismus nur eine Fassade, ein Fake ist. Massenvergewaltigung von 🇺🇦Frauen durch 🇷🇺Soldaten in Kauf zu nehmen, ist Zynismus pur. Keiner mit gesundem Verstand soll Ihre schäbige EMMA kaufen pic.twitter.com/rgghruGfzD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 30, 2022

Разгоревшаяся дискуссия, очевидно, взволновала и Ларса Айдингера, чья подпись стоит второй под письмом к Олафу Шольцу. Спустя два дня после публикации обращения актер разместил пост в Instagram с разъяснением своей позиции. "В восемнадцатилетнем возрасте я отказался от так называемой службы с оружием в руках перед присяжными немецких вооруженных сил, так называемого бундесвера. Главный вопрос, на который я должен был ответить: когда одному из моих близких угрожают оружием, а у меня есть шанс убить агрессора, как я отреагирую. Мой ответ был: я бы не стрелял, чтобы не раскручивать спираль агрессии. Я до сих пор верю в этот идеал, хотя это может выглядеть как утопия", — написал Айдингер.

Актер добавил, что "простое осуждение" этого идеала как идеала "белого привилегированного, живущего в достатке" не учитывает его глубочайшего убеждения, что "кровь нельзя смыть кровью". "Моя мотивация подписать открытое письмо заключалась в том, чтобы попросить самого влиятельного человека в нашей немецкой политической сфере придумать иное решение для того, чтобы прекратить российскую агрессию против Украины, нежели отправка тяжелых вооружений. Я сам понятия не имею, как могло бы выглядеть это решение, но разве не в этом заключается политика?" — указал Ларс Айдингер.

"Эта защита — не просто война"

Самым популярным комментарием под постом актера стал ответ немецкого политика, депутата Европарламента от "зеленых" Эрика Марквардта (Erik Marquardt): "Я усматриваю спираль эскалации, скорее, в том случае, если Украина не будет способна защитить себя от этой агрессивной войны. Эта защита от смертоносного агрессора — не просто "война", которая должна прекратиться, а предотвращение жестокости, диктатуры и, возможно, также фашизма".

Критически к письму отнеслись и другие немецкие политики. Константин Куле (Konstantin Kuhle), зампредседателя фракции СвДП в бундестаге, назвал в Twitter позицию тех, кто поставил подписи под обращением к канцлеру, "безумием". Его коллега по партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann) написала, что единственно возможным компромиссом было бы "полное восстановление территориальной целостности Украины".

Политик от партии "зеленых", кинопродюсер Петер Хайльрат (Peter Heilrath) поинтересовался в Twitter, стали бы сторонники письма советовать и борцам в Варшавском гетто сдаться, "чтобы избежать ненужных жертв". В то же время Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) от "левых" не стала отклоняться от пацифистской линии своей партии и присоединилась к мнению инициаторов обращения. Политик написала в Twitter, что требования предотвратить Третью мировую войну после решения о поставках оружия приобретают еще большую актуальность.

Ich frage mich, ob die Unterzeichner des #offenerbrief den Kämpferinnen und Kämpfern des Aufstandes im Warschauer Ghetto auch zum Aufgeben geraten hätten, um unnötige Opfer zu verhindern.#Ukraine #Waffenlieferungen pic.twitter.com/6ytj2g9IFm — Peter Heilrath (@heilrath) April 29, 2022

"Весьма тревожный синдром"

За день до публикации открытого письма интеллигенции к канцлеру бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал поставку тяжелых вооружений Украине. До этого министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на встрече стран-партнеров Украины в Рамштайне распространила письменное заявление, согласно которому Германия поставит Украине порядка 50 зенитных самоходных установок "Гепард". Глава ведомства подтвердила и намерение правительства ФРГ финансировать так называемые круговые поставки.

В немецкой прессе говорилось о том, что Германия может согласиться также на поставки 88 танков "Леопард 1". Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall подал запрос на разрешение предоставить Украине 100 боевых машин пехоты "Мардер". В правительстве ФРГ заявили, что решение будет принято незамедлительно, но пока судьба поставок танков "Леопард" и БМП "Мардер" неясна.

Мнение населения Германии в вопросе поставок Украине тяжелых вооружений разделилось. Согласно репрезентативному опросу, который провел в конце апреля социологический институт Infratest dimap для проекта ARD-Deutschlandtrend, 45 респондентов поддерживают это решение, столько же выступают против.

В немецкой прессе на призыв интеллигенции к Шольцу отреагировали скептически. Наиболее резко высказалось издание Die Welt, отметив "удивительное отсутствие эмпатии" у инициаторов обращения, которое "указывает на весьма тревожный синдром: сытое, самодовольное декадентство". "Позиция, выраженная в открытом письме, отталкивает и вызывает удивление, потому что левые представители сферы культуры, как себя ощущает большинство подписавшихся, в общем-то всегда выступают за бесправных, за слабых, против агрессоров и диктаторов. Где ваша солидарность с украинским стремлением к свободе и самоопределению?" — возмущается журналист Die Welt.

Газета Die Heilbronner Stimme указывает, что подписанты "предлагают Украине покориться, чтобы найти для обеих сторон приемлемый компромисс". "Какой компромисс это должен быть? Путин открыто устроил в Украине геноцид. Требуемая им "денацификация" методично проводится — и не только в Буче, — говорится в комментарии издания. — Тот, кто готов пожертвовать целым народом ради того, чтобы самому жить в мире, совершенно неправильно истолковал "Нет войне", так часто и яростно требуемое теми же немецкими интеллектуалами".