Постпред ЕС: Турции надо перестать вестись на пропаганду РФ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Турция не должна вестись на пропаганду со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. Его слова привело в среду, 16 марта, агентство dpa.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отметил дипломат, в настоящий момент страна пытается "балансировать". Так, Мейер-Ландрут ожидает, что Турция ограничит вещание "российских пропагандистских каналов", в частности, телеканала RT.

Руководитель представительства ЕС также выразил надежду, что Турция не будет подрывать действие санкций, введенных Европой в отношении России в связи с войной в Украине.

Воздушное пространство Турции открыто для самолетов РФ

Несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна сохраняет воздушное пространство открытым для самолетов РФ, что, по его словам, важно "как в стратегическом, так и в гуманитарном плане". Небо над ЕС для российских лайнеров закрыто с 27 февраля. Кроме того, турецкое правительство до сих пор отвергало новые санкции ЕС в отношении РФ. Наконец, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обвинил Запад в "охоте на ведьм" — из-за нападок на студентов, деятелей культуры из России. "Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", — считает он.

Турция неоднократно позиционировала себя как посредника между РФ и Украиной.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?