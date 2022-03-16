Постпред ЕС: Турции надо перестать вестись на пропаганду РФ

Турция не должна вестись на пропаганду со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. Его слова привело в среду, 16 марта, агентство dpa.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметил дипломат, в настоящий момент страна пытается "балансировать". Так, Мейер-Ландрут ожидает, что Турция ограничит вещание "российских пропагандистских каналов", в частности, телеканала RT.

Руководитель представительства ЕС также выразил надежду, что Турция не будет подрывать действие санкций, введенных Европой в отношении России в связи с войной в Украине.

Воздушное пространство Турции открыто для самолетов РФ



Несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна сохраняет воздушное пространство открытым для самолетов РФ, что, по его словам, важно "как в стратегическом, так и в гуманитарном плане". Небо над ЕС для российских лайнеров закрыто с 27 февраля. Кроме того, турецкое правительство до сих пор отвергало новые санкции ЕС в отношении РФ. Наконец, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обвинил Запад в "охоте на ведьм" — из-за нападок на студентов, деятелей культуры из России. "Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", — считает он.

Турция неоднократно позиционировала себя как посредника между РФ и Украиной.