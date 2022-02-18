Постпред США в ОБСЕ сообщил о 190 тысячах российских солдат вокруг Украины

Вокруг Украины — самая значительная мобилизация войск в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил посол Майкл Карпентер, постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. По его словам, у границ страны сосредоточены от 169 тысяч до 190 тысяч военнослужащих.

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Как отметил американский дипломат, речь идет о военных в российских пограничных регионах, Беларуси и аннексированном Россией Крыму. Кроме того, необходимо учитывать пророссийских сепаратистов на востоке Украины, добавил он.

Карпентер рекомендовал Москве разрешить наблюдательные полеты

Совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ прошло 18 февраля по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы. Россия на встрече не присутствовала. Заседание было созвано Украиной с целью получения разъяснений о передвижении российских войск.

Майкл Карпентер рекомендовал Москве разрешить наблюдательные полеты над своей территорией. Цель таких полетов — проверка того, выводятся ли войска, как было объявлено, добавил дипломат.

Конфликт вокруг Украины

В прошедшие дни в Донбассе резко ухудшилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко обострились из-за концентрации российских войск на границе Украины. В конце 2021 года появились первые сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Запад полагает, что Россия готова к новому вторжению в Украину, и грозит ей жесткими ответными санкциями. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов.