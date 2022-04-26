Потери экономики Украины составляют до 600 млрд долларов - глава офиса президента
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пишет, что на данный момент потери экономики Украины от войны, по оценкам группы экспертов, могут составлять от 564 до 600 млрд долларов США.

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По словам Ермака, эти сотни миллиардов — это все убытки, прямые и непрямые.

Задокументированная стоимость разрушенной инфраструктуры составляет 88 млрд долларов. "Но это на основе публичных источников", — оговаривается Ермак.

По его словам, в стране разрушены 173 завода и предприятия, 277 мостов, 11 аэропортов, 2 порта, минимум 75 административных зданий и сотни детсадов, школ и других образовательных учреждений.

По словам главы аппарата президента Украины, это все — результаты анализа, сделанного командой экспертов из Киевской школы экономики при поддержке офиса президента, министерства экономики, министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министерства инфраструктуры Украины.

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