Потери экономики Украины составляют до 600 млрд долларов - глава офиса президента

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пишет, что на данный момент потери экономики Украины от войны, по оценкам группы экспертов, могут составлять от 564 до 600 млрд долларов США.

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По словам Ермака, эти сотни миллиардов — это все убытки, прямые и непрямые.

Задокументированная стоимость разрушенной инфраструктуры составляет 88 млрд долларов. "Но это на основе публичных источников", — оговаривается Ермак.

По его словам, в стране разрушены 173 завода и предприятия, 277 мостов, 11 аэропортов, 2 порта, минимум 75 административных зданий и сотни детсадов, школ и других образовательных учреждений.

По словам главы аппарата президента Украины, это все — результаты анализа, сделанного командой экспертов из Киевской школы экономики при поддержке офиса президента, министерства экономики, министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министерства инфраструктуры Украины.