Потерянный древний город найден в Египте
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Эту находку некоторые археологи уже называют самой важной со времен открытия гробницы Тутанхамона в Долине царей в 1922 году. В южной египетской провинции Луксор на западном берегу Нила обнаружен затерянный город основанный около 3500 лет тому назад в золотую эру Древнего Египта — во времена фараона Аменхотепа III из 18-ой династии. Открывшие его археологи говорят, что в свое время это был крупный административный центр империи фараонов, но затем пришел в упадок, был покинут и его занесло песками, пишет портал Euronews.com.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Раскопки были начаты на этом месте в прошлом году. Археологам под руководством Захи Хавасса открылись полуразрушенные стены домов из сырцового кирпича — некоторые из них достигают в высоту до 3 метров. Найдены также многочисленные артефакты — глиняые сосуды, украшения , талисманы-скарабеи, цветная керамика, инструменты для прядения и ткачества, а также скелеты домашних животных. На некоторых глиняных кирпичах сохранилась печать фараона Аменхотепа III. К северу от поселения обнаружено большое кладбище, а также гробницы, высеченные в скале.

Но некоторые ученые-египтологи считают, что преждевременно говорить об обнаружении города, отмечая, что это может быть лишь поселение, жители которого обслуживали грандиозный дворцовый комплекс фараонов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Египет
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай