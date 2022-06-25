Потоп в Сочи: машины с людьми потоком воды уносило в море

В Сочи сильные ливни, продолжающиеся уже несколько дней, привели к подъему уровня воды в реках, сходу селей и затоплению десятков домовладений и объектов инфраструктуры. По меньшей мере два человека погибли - их машины потоком воды унесло в море.

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Минувшей ночью обильные осадки привели к разливу рек в Лазаревском районе города. Подтоплено оказалось около 50 домов, всего в зоне подтопления - 11 населенных пунктов района.

Основной удар стихии, как пишут местные СМИ, принял на себя поселок Зубова Щель. Там потоком реки Чемитоквадже в Черное море унесло два легковых автомобиля, в которых находились восемь человек.

Как заявили в местной прокуратуре, по предварительным данным, во время ливня они спустились на машинах под мост, где их смыло волной.

Один из пассажиров - 42-летний мужчина - был спасен и доставлен в больницу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным Интерфакса, он смог удержаться на бревне.

Также спасатели обнаружили тела двух погибших женщин, находившихся в автомобилях. Еще пять человек, в том числе трое детей, пока числятся пропавшими. Младшему из детей - один год. Их продолжают искать в море и с воздуха.

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в машинах ехали две семьи из Ставропольского края, которые остановились на ночлег в необорудованном месте в устье реки под эстакадой.

В горной местности Лазаревского района за прошедшую ночь было зафиксировано три селя. Это привело к подтоплениям энергообъектов в нескольких населенных пунктах, в некоторых местах оборвало линии электропередачи.

Из строя вышли и несколько районных объектов водоснабжения, сообщил "Водоканал Сочи". Подтопление произошло в том числе на территории главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе.

"Объект питает ресурсом весь внутригородской район курорта. Ситуация расценивается, как предкритическая, так как бурное течение продолжает размывать территорию водозабора", - заявили в пресс-службе предприятия.

Водопроводная насосная станция в селе Алексеевском из-за смерча оказалась полностью погребена под илом и мусором. Кроме того, в результате резкого изменения русла реки был разрушен магистральный водовод, обеспечивающий питьевой водой жителей поселков Солоники и Волконка.

Власти ввели на подтопленных территориях локальный режим ЧС. С последствиями стихии борются более 1000 специалистов и 400 единиц техники, заявил мэр Сочи.

Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае с 22 июня. Накануне его продлили до понедельника, 27 июня.

22 июня в Лазаревском районе Сочи на побережье из Черного моря вышел смерч, который повредил пирс и летнее кафе.

По оценкам специалистов, опасность возникновения смерчей над морем сохраняется. Мэрия Сочи закрыла все пляжи города.

Смерч вышел на берег в Лазаревском районе г. Сочи. pic.twitter.com/GV6WM6mbXO — Олег Некрасов ☭ (@HakGlce) June 23, 2022



