"Повесточные облавы" в Москве и Петербурге — их критикуют даже власти

В Москве и Петербурге проходят массовые облавы на мужчин призывного возраста, следует из опубликованных видеороликов. Людям пытаются вручить повестки в военкомат в рамках мобилизации. Такие методы называют незаконными даже представители власти.

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В подъездах и у метро



В пятницу в телеграм-каналах и СМИ появилось гораздо больше, чем в предыдущие дни, видео- и фотосвидетельств того, как полиция охотится на потенциальных мобилизуемых на войну с Украиной. Больше всего разошлось видео из петербургского ЖК "Полюстрово Парк", в котором женщина-полицейский и двое мужчин с утра караулили в подъезде выходящих мужчин, чтобы вручить им повестки. Видео сняла жительница дома №68 на Кондратьевском проспекте.

В Москве, судя по опубликованным видео, массовые облавы проходили у входов в метро.

Об одной из них написал в своем телеграм-канале член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов: "Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро "Щелковская" вышеназванный работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь".

После этого в ситуацию вмешались власти — в лице сенатора Андрея Клишаса. Действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка, если они подтвердятся, заявил он.

"Я думал, что истории про "облавы" — фейк, но мне [о подобном случае] сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", — пишет Кабанов.

Ранее в октябре о "повесточных облавах" меньшего масштаба сообщали СМИ. В частности, "Медиазона" писала, что спустя три недели после начала мобилизации в Москве полицейские и сотрудники военкоматов проводили рейды в пунктах помощи бездомным и хостелах, где живут трудовые мигранты, а также в офисных центрах.

Власти двух регионов России на этой неделе заявили о начале второй волны мобилизации, но после комментария Кремля стали называть это "донабором". Президент России Владимир Путин утверждает при этом, что дополнительная мобилизация не планируется. "В обозримом будущем я не вижу в этом необходимости, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — цитирует его "Коммерсант".

Что говорят власти



В Петербурге "повесточные облавы" прошли в жилых комплексах Калининского района — не только в ЖК "Полюстрово Парк", но и комплексах "Калина Парк" и "Ладожский", следует из публикаций "Фонтанки" и канала Baza. Городские власти заявили о законности этих рейдов.

Полиция вручает повторные повестки тем гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе, заявили РБК в городской администрации.

Сообщения об облавах у станций метро в Москве прокомментировал военный комиссар города Максим Локтев. "Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится", — заявил он РИА Новости.

При этом в телеграм-каналах в пятницу появилось множество фото и видео, на которых полицейские останавливают молодых мужчин у метро. Локтев связал это с регулярными "розыскными мероприятиями".

Однако есть и задокументированные свидетельства того, что у метро останавливали именно резервистов. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал ТАСС, что получил обращение от москвича, сыну которого у входа в метро вручили повестку в рамках мобилизации для явки в военкомат Бабушкинского района. Это обращение депутат оформил и отправил в военную прокуратуру для проверки.

Военный комиссариат Москвы отрицает вручение повесток о призыве по мобилизации у станций метро В сети при этом появляются видео, на которых повестки всё-таки вручают Видео: https://t.co/nqhQEjFk0v pic.twitter.com/KckWjiLSpb — ЭХО (@echofm_online) October 14, 2022

"Осуществление сотрудниками полиции повальных "облав" на призывников незаконно, — заявил сенатор Андрей Клишас. — Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт".

"Считаю, что прежде всего необходимо мобилизовать руководителя и соучастников облав. Их бесценный опыт пригодится в бою", — пошутил в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин. Сенатор Клишас назвал это правильным подходом.

О незаконности "повесточных облав" еще на прошлой неделе сообщал портал "Объясняем.рф", который от имени властей дает разъяснения о мобилизации.

"Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата", — говорилось в ответе на вопрос, может ли полицейский или сотрудник военкомата заполнить повестку на улице перед вручением гражданину.

В то же время зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил RTVI, что считает законным вручение повесток гражданам на улице: "Каждое слово имеет юридическое значение. Что значит "отлавливают"? Это когда сеть ставят или наручники надевают. А в данном случае — раздают повестки. Это абсолютно законно".

"Повестка не является основанием для мобилизации, повестка является основанием для прибытия в военный комиссариат, а в последующем выдается мобилизационное предписание, где будет указано, если человек подходит по параметрам, когда прибыть, во сколько и куда", — добавил депутат.

О том, что происходит с мобилизуемыми в военкоматах, в пятницу рассказал РБК. На этой неделе шесть сотрудников московской IT-компании "РДЛ-Телеком", в том числе гендиректор, прибыли на мобилизационный пункт, где у них изъяли паспорта и военные билеты, несмотря на полученную ими отсрочку от службы: "Проверяющие заявили, что им без разницы на все документы и госуслуги, объяснив это тем, что в списках генштаба на отсрочку таких фамилий нет".

Одному из них, по данным издания, даже зачеркнули группу негодности — и написали группу годности. На следующий день всех обязали вернуться в пункт сбора для отправки в воинские части. Министр цифрового развития Максут Шадаев обратился к главному военному прокурору с просьбой провести проверку этого эпизода.

Объявленная 21 сентября мобилизация была названа частичной, но последующие события показали, что повестки стали приходить всем без разбора — в том числе людям, не подходящим для службы из-за возраста и состояния здоровья. А накануне власти признали первых погибших в Украине из числа мобилизованных.

После многочисленных скандалов проблемы с мобилизацией был вынужден был признать и Путин. Однако даже после его заявлений поток сообщений о разнообразных нарушениях, связанных с мобилизацией, не снизился. Кабанов из СПЧ в связи с этим предупредил власти: "Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему?"