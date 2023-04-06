Появились детали переговоров в НАТО по Украине

США, Германия и Венгрия выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на июльском саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на участвовавших в переговорах должностных лиц.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Украины. Среди них — предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая бы основывалась на заявлении 2008 года о том, что страна "однажды" станет членом Альянса.

По словам источников издания, на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.

В то время как все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине продолжается война, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева.

Однако, по данным собеседников Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против этого предложения.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", — сказал один из них.

По словам другого, "дорога к саммиту в Вильнюсе все еще очень тернистая".

США призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

По словам официальных лиц США, главным приоритетом для Вильнюса должна быть практическая поддержка, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в Альянс.