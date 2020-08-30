Появилось новое фото Лукашенко с автоматом на фоне резиденции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прислала "РИА Новости" фотографию Александра Лукашенко с автоматом на фоне его резиденции — Дворца независимости, сообщает агентство. Так она ответила на вопрос журналистов о том, где находится глава государства во время акции оппозиции в Минске.

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В то же время «Радио Свобода» пишет, что снимок неактуален: в городе долгое время идет дождь, но и перед тем, как он начался, протестующие и журналисты не видели на территории дворца человека в такой одежде.

Неделю назад, 23 августа, в то время как в городе также проходила многотысячная акция протеста против итогов президентских выборов, Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и тоже вооруженный.

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