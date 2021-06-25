Появилось видео обрушения жилого дома в Майами
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

24 июня в Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что погибли четыре человека, еще около 160 человек человек числятся пропавшими без вести.

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Из-под завалов извлекли 37 человек. Также установили местонахождение еще 102 человек, они в безопасности.

Изначально власти сообщали об одном погибшем и примерно о сотне пропавших без вести. Позже подтвердилась гибель четырех человек, пропавшими числятся 159 человек.

В доме было не менее 130 квартир, из них пострадали около половины.

Власти округа Майами еще не назвали официальную причину обрушения. Известно, что на крыше дома шел ремонт, но пока неизвестно, связано ли это со случившимся.

В прошлом году ученые Международного университета Флориды опубликовали исследование, в котором говорилось, что с 1993 по 1999 год здание проседало примерно на два миллиметра в год, что могло повлиять на конструкцию.

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден пообещал при необходимости предоставить средства Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

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