Пожар на строящемся корвете в Петербурге: огонь охватил почти весь корабль

В Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся корвет проекта 20385. Корвет "Проворный" — второй корабль проекта. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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Огонь охватил почти весь военный корабль, сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе. "Огонь распространился на 800 квадратных метров. Это почти весь корвет "Проворный", — сказали в службе. Ранее там говорили, что огнем охвачена верхняя палуба площадью до 100 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый (из пяти) ранг сложности, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению, — сообщили вскоре после начала пожара в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). — Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента".

К 11 вечера пресс-служба управления МЧС по городу сообщила, что пожар на строящемся корабле локализован.

"В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Городская станция скорой помощи сообщила о трех пострадавших — один человек находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Среди пострадавших — двое пожарных, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Экипажа на борту строящегося корабля не было, как и вооружения.

На России в Питере горит военный корабль, строящийся на заводе "Северная верфь". 🎊🎉 pic.twitter.com/cHaIKUvVML — YURII (@forura80) December 17, 2021

Есть шанс на спасение корабля?

Загоревшийся корвет планировалось сдать ВМФ в конце следующего года, но теперь сроки могут перенести в зависимости от ущерба от пожара, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, корабль находится на стапелях "Северной верфи", идет этап строительства, и корвет находится в ведении завода.

Активные работы на корвете в пятницу не велись, причины пожара пока непонятны, рассказал Интерфаксу еще один источник в кораблестроительной отрасли. По его мнению, есть шанс на спасение корабля — ущерб будет понятен, когда пожарные завершат работу.

🔥Пожар произошел на верхней палубе строящегося в Петербурге корвета на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Видео из соцсетей. pic.twitter.com/AFhuZkqPNu — Nadejda.S (@Sorokin5Nadezda) December 17, 2021

Газета "Известия", ссылаясь на свой источник, утверждает, что корпус корвета не получил повреждений при пожаре — серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию, рассказал ТАСС собеседник в кораблестроительной отрасли.

Корвет "Проворный"

Строительство "Проворного" началось в июле 2013 года. Корвет строится для Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском, пишет "Коммерсант".

Корвет "Проворный" — второй корабль проекта 20385. "Северная верфь" построила и головной корвет проекта "Гремящий", он уже поступил на Тихоокеанский флот. "Гремящий" вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось также о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон", пишет Интерфакс.

Основная задача кораблей проекта — обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей.

Площадь пожара на "Северной Верфи" в Петербурге выросла до 800 квадратовhttps://t.co/yCl66qO18z pic.twitter.com/THCO8doWHn — РИА Новости (@rianru) December 17, 2021

"Северная верфь" — одно из крупнейших судостроительных предприятий в России, входит в состав ОСК.

Пожар на корабле локализован, сообщает региональное управление МЧС.