По меньшей мере 39 мигрантов погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре для мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики.

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Пожар вспыхнул в понедельник около 22:00 по местному времени (7:00 по рижскому) в Национальном институте миграции, который находится рядом с мостом Стэнтон, соединяющим мексиканский город Сьюдад-Хуарес с Эль-Пасо в Техасе.

Институт сообщил, что в центре находились 68 взрослых мужчин из Центральной и Южной Америки, 29 из них пострадали в результате пожара и были доставлены в четыре больницы в этом районе.

Один из свидетелей сообщил агентству Reuters, что видел тела в мешках для трупов, и подтвердил, что пожар уже потушили. По его словам, многие из мигрантов, находившихся на объекте, были гражданами Венесуэлы.

На видео, размещенном в интернете, видны тела жертв, вытащенные из здания и разложенные на земле. Предполагается, что многие из них — мигранты, накануне арестованные в городе и содержавшиеся в запертых помещениях.

Официального заявления о том, что могло стать причиной пожара, не поступало, но местные газеты сообщили, что незадолго до возгорания внутри здания началась потасовка. По некоторым данным, в знак протеста мигранты подожгли матрасы.

На место происшествия начали прибывать службы спасения и добровольцы.

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование.

В последние недели Сьюдад-Хуарес наводнили мигранты, ожидающие скорых изменений иммиграционной политики США.

Так называемый "Раздел 42", позволяющий сотрудникам пограничной службы США отказывать людям во въезде в США "для предотвращения распространения инфекционных заболеваний", впервые заработал в начале пандемии ковида.

Администрация Байдена объявила о намерении прекратить использование этой политики времен Трампа, но пока правило остается в силе.

Тем не менее, после этого объявления число мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, ожидающих возможной отмены ограничений, значительно выросло.