Пожар в Чернобыльской зоне стал "верховым"

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине наблюдаются "верховые" пожары, сообщило в понедельник, 13 апреля, в своем Facebook государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Ранее сообщалось, что бушующие с 4 апреля пожары проходят без открытого огня, наблюдается только тление травяного настила.

В агентстве в понедельник пожар назвали "сложным", однако, призвали сохранять спокойствие, так как "угрозы для атомной электростанции, хранилищу отработанного топлива и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет". В госслужбе также отметили, что радиоционный фон в Киеве и Киевской области не является повышенным.

"Над ликвидацией работают 310 наших спасателей, около 60 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которые совершили уже сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды", — сообщили представители госагентства.

Ранее в соцсетях разошелся пост члена гражданского совета при агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, который назвал ситуацию критической и сообщил, что огонь подбирается к хранилищу радиоактивных отходов. "У меня два варианта: или в кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания, как при советской власти в 1986 году", — написал Емельяненко.

Экс-глава Чернобыльского экологического центра Олег Бондаренко в интервью DW рассказал, почему подобное возгорание потенциально представляет собой угрозу. "Во время пожара в воздух поднимается масса аэрозолей, которые являются вредными сами по себе и могут включать радиационно загрязненные частицы", — пояснил Бондаренко. По его мнению, для профессиональной оценки ситуации следует сравнивать концентрацию аэрозолей до и во время пожара.