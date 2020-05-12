Пожар в коронавирусной больнице в Петербурге: пять пациентов погибли

В отделении реанимации больницы Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, погибли пять человек. Часть больницы была отведена под лечение пациентов с Covid-19.

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Возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара пациентов реанимации, сообщила пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России (СКР). Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, погибли пять пациентов. Такое число жертв назвали источники ТАСС, Интерфакса и РИА Новости. Позже в пресс-службе городского управления МЧС Интерфаксу подтвердили, что при пожаре погибли пять пациентов больницы.

Утром во вторник огонь возник в реанимационном отделении больницы. Пожарные подразделения прибыли на место в 06:23, в 06:55 пожар был локализован, пишет Интерфакс. Спасатели эвакуировали 150 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе"

По данным источника Интерфакса, пятеро погибших были заражены Covid-19. По информации собеседника агентства, вероятной причиной пожара стала перегрузка аппарата искусственной вентиляции легких.

"Очаг пожара находится в реанимации на шестом этаже. Это так называемая "красная зона", там проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Предположительно, загорелся аппарат ИВЛ", — рассказал источник Интерфакса.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", — добавил он.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что причиной пожара могла стать "неисправность электрооборудования". О том, что, по предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность, заявил и источник ТАСС.

"Часть лечебного учреждения была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом", — рассказал собеседник РИА Новости. После возгорания на шестом этаже восьмиэтажного здания пациенты и персонал были размещены на первом этаже, добавил агентства.

Петербург занимает третье место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на понедельник, там было выявлено 7711 случаев заболевания, 56 человек умерло.

В прошедшие выходные пожар произошел и в одной из московских больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Горел один из корпусов больницы №50 им. Спасокукоцкого на улице Вучетича.

В результате пожара погиб один пациент. Около 200 человек были эвакуированы.