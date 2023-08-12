Пожар в Юрмале: во время тушения пострадал один человек

В результате пожара в Юрмале в пятницу пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вчера в 14.01 пожарные получили вызов на улицу Салнас в Юрмале, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелись предметы домашнего обихода на площади в один квадратный метр. В результате пожара пострадал один человек, который начал тушение до прибытия спасателей.

В 14.30 бригада ГПСС отправилась в Кекавскую волость Кекавского края, где при сжигании листьев и веток в костре пострадал человек. Возгорание произошло на площади в два квадратных метра.

Кроме того, вчера в Риге из Кишэзерса спасатели подняли тело погибшего человека и передали его сотрудникам Государственной полиции.

За сутки с 06.30 11 августа до 6.30 12 августа в ГПСС поступило 52 вызова: 12 — на пожары, 29 — на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.