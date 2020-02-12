Пожизненное сенаторство: запасной вариант для Путина или отвлекающий маневр?

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправку к Конституции, которая позволит бывшим президентам пожизненно занимать пост сенатора. Они еще могут "послужить для страны", говорит соавтор поправки. Эксперт допускает, что это может быть "операция" по отвлечению внимания от реальных планов Владимира Путина.

"Согласно поправке, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", — сказал в среду после заседания глава комитета Павел Крашенинников.

Накануне стало известно, что поправку о пожизненном сенаторстве предложила рабочая группа по поправкам в Конституцию, инициированным президентом Владимиром Путиным. Крашенинников — один из сопреседателей группы. Это только часть идеи — в целом же она заключается в том, чтобы увеличить число назначаемых президентом сенаторов с 17 до 30, при этом семерых из них наделить пожизненными полномочиями.

Автором идеи был член рабочей группы академик Александр Чубарьян. Он сослался на опыт Италии, где бывшие президенты становятся сенаторами.

Один из членов рабочей группы рассказал Би-би-си, что вопрос о новых сенаторах вызвал дискуссии. По его словам, выступавшие против настаивали на том, что Совет Федерации должен представлять интересы регионов, а не президента. А сторонники поправки возражали в том духе, что "ничего страшного" не произойдет, если к 170 сенаторам добавить еще 30 (собеседник Би-би-си говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос).

"У Совета Федерации одна-единственная задача: представлять в законодательном процессе интересы субъектов. Это не верхняя палата, как в Британии, это палата федеративного государства, которая отвечает только за субъекты", — говорила ранее "Ведомостям" профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

Дискуссия была, но ее нельзя назвать бурной, подтвердил Би-би-си глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который тоже входит в группу. "Этим статусом будут наделены не только экс-президенты — их у нас немного, но и представители разных социальных групп, олицетворяющие совесть и цвет нации", — пояснил Шохин.

"Подавляющее большинство участников рабочей группы поддерживают идею расширения численности президентской квоты", — заявил Би-би-си сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Так зачем эти изменения?

Служить стране или запасной вариант для Путина?

Бывшие президенты могут "послужить для страны", объяснил смысл поправки Крашенинников.

"Это граждане, которые принимают как тяжелые, так и популистские решения. Силовые, экономические. У них объем информации и опыт колоссальный", — сказал он.

Что касается остальных семи пожизненных сенаторов, то ими могли бы стать граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной — ученые, врачи, деятели культуры, перечислял накануне Крашенинников.

Это будет данью уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны, поддержала поправку спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.

В свою очередь эксперты предполагают, что поправки могли быть подготовлены ко второму чтению персонально для Путина.

"Первое что приходит в голову — это запасной вариант для Путина, помимо председательства в Госсовете, иммунитет какой-то", — сказал Би-би-си эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Политолог Аббас Галлямов тоже считает, что "кресло пожизненного сенатора Путин зарезервировал все-таки для самого себя".

"Если это так, то рядовым членом верхней палаты Путин, конечно, не будет. Скорее всего, он станет ее председателем, совместив этот пост, например, с председательством в Госсовете или в Совбезе", — допускает Галлямов.

Крашенинников заявил журналистам, что пока поправки не предполагают совмещения должностей в Госсовете и Совете Федерации. "Мое мнение, что надо сосредоточиться на Совфеде, но будем смотреть, обсуждать законы", — сказал он.

Пожизненным сенаторством может воспользоваться и бывший премьер Дмитрий Медведев, который в январе занял пост зампреда Совета безопасности России, полагает Колесников: "Есть ощущение, что на нынешней должности в Совете безопасности он ненадолго".

А Галлямов при этом не исключает, что поправка о пожизненном сенаторстве лишь часть "операции по дезинформации общественности и отвлечения ее внимания от реальных планов президента". "Никто ничего не должен понимать. Операция, которую кто-то просчитал, неудавшаяся операция", — говорит эксперт.

Впервые пожизненный статус сенатора для бывшего президента обсуждался в российском парламенте еще в 1995 году. Тогда спикер Совета Федерации Владимир Шумейко, считавшийся соратником президента Бориса Ельцина, предлагал сохранить за главой государства после отставки место в верхней палате парламента. В 1999 году с таким же предложением выступал премьер Евгений Примаков. Примаков при этом делал исключение для президентов, отрешенных от должности в результате импичмента.