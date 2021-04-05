Познер пообещал вернуться в Грузию

Настоящей причиной "шабаша", который устроили в Тбилиси представители оппозиции после приезда туда российского телеведущего Владимира Познера, стала идущая в Грузии "отчаянная политическая борьба", уверен Познер.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно", — написал Познер на своем сайте, напомнив, что приезжал в Грузию, чтобы отметить свой день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет) уже в третий раз.

Вечером 31 марта возле гостиницы в Тбилиси, где остановились Познер и его гости, началась акция протеста. Демонстранты забросали здание яйцами, им удалось обесточить гостиницу. Как сообщал телеканал "Рустави 2", среди протестующих была и оппозиционный депутат Елена Хоштария, а протестующие были недовольны приездом в Тбилиси "сторонника оккупации Грузии" (под этим имеется в виду поддержка Россией независимости Абхазии и Южной Осетии). В частности, Познеру припомнили фразу "Абхазия больше никогда не будет частью Грузии". В результате Познер и его гости под охраной полиции сели в автобус и уехали в аэропорт, откуда улетели в Москву.

По словам Познера, решение покинуть Тбилиси он принял, чтобы обезопасить других людей, в том числе своих друзей.