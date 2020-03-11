Праймериз демократов в США: Байден не оставил Сандерсу шансов

Бывший вице-президент Джо Байден подтвердил титул лидера президентской предвыборной гонки демократов в США, одержав победу в серии праймериз в шести штатах. У его главного соперника Берни Сандерса уже не осталось шансов на номинацию Демократической партии.

Первые итоги предварительных выборов, прошедших во вторник в шести штатах США, не оставили независимому сенатору Берни Сандерсу никаких надежд на участие в президентской гонке. Уже в 20.00 по времени Восточного побережья, сразу же после закрытия первых избирательных участков в Миссури и Миссисипи, было объявлено о решительной победе его главного и единственного конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена. По предварительным данным, в Миссисипи он получил более 80% голосов, и почти 60% в Миссури.

Уже через час стало известно, что экс-вице-президент стал победителем и в штате Мичиган, считающимся одним из ключевых в борьбе за президентский пост в США. В 2016 году, кстати, именно этот штат проголосовал за Берни Сандерса, предпочтя сенатора Хиллари Клинтон.

"Я думаю, что у Берни Сандерса больше нет шансов на то, чтобы стать президентом, - заявил изданию Politico Кевин Кэйт, советник избирательного штаба экс-участника предвыборной гонки Тома Стейера. - Байден выигрывает почти везде, и телеканалы уже объявили о том, что именно он получит номинацию [Демократической партии]".

На прошлой неделе бывший вице-президент США неожиданно стал лидером главного события избирательной гонки - "Супервторника", когда голосования прошли в 14 штатах. Джо Байден одержал победу в 10 из них, не слишком отстав от своего главного соперника в оставшихся четырех.

В ходе нынешнего "мини-Супервторника" голосования прошли в Миссури, Миссисипи, Мичигане, Северной Дакоте, Айдахо и штате Вашингтон. На кону - голоса 352 делегатов предстоящей летом этого года Национальной конвенции Демократической партии, где будет выбран кандидат на президентский пост.

Для этого претенденту нужно собрать 1990 голосов из 3979 делегатов. Пока по числу уже собранных делегатов в этом соревновании Джо Байден заметно опережает сенатора Сандерса со счетом 664-573. После "мини-Супервторника" станет известно, кому достанутся голоса 47% всех делегатов будущего партийного съезда.

Свои коррективы в избирательную гонку демократов уже внесла вспышка коронавируса. И Байден, и Сандерс были вынуждены отменить встречи со своими сторонниками в штате Огайо, а в штате Вашингтон, где были зарегистрированы первые случаи этого заболевания в США, избирателям было предложено не приходить на участки, а голосовать по почте.

Похоже, правда, что лидеры и активисты Демократической партии уже сделали свой выбор, поставив на кандидатуру бывшего вице-президента США.

"Если Сандерс сегодня не выиграет ни в одном из штатов, единственным претендентом на номинацию от партии останется Джо Байден, - сообщил вечером во вторник в эфире радиостанции NPR лидер демократов в Палате представителей Джим Клайберн. - Я думаю, что нужно отменить все предстоящие дебаты и праймериз (в других штатах), потому что это будет пустой тратой времени".

О поддержке Байдена в качестве единственного претендента на президентский пост от Демпартии заявил и глава крупнейшего Суперкомитета политической активности (super PAC) Priorities USA Action, поддерживающего демократов, Гай Сесил.

"Математика теперь ясна и понятна, - написал он в своем "Твиттере". - Джо Байден станет номинантом от Демократической партии на пост президента, и @prioritiesUSA сделают все возможное, чтобы помочь ему победить Дональда Трампа в ноябре. Надеюсь, что остальные поддержат нас в этой борьбе".

Суперкомитеты имеют право собирать неограниченное количество средств на предвыборную кампанию кандидатов. В 2016 году, например, группа Priorities USA Action потратила на кампанию Хиллари Клинтон $190 миллионов.

В этом году, согласно официальным отчетам, группа обязалась собрать не менее $150 миллионов на борьбу с Дональдом Трампом еще до открытия Национальной конвенции Демократической партии, которая пройдет в Милуоки, штат Висконсин, в июле.