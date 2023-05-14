Правда ли, что 8 мая 2023 года над Рейхстагом снова водрузили красное Знамя Победы?

Накануне 9 мая множество российских СМИ и Telegram-каналов удивили своих читателей новостью: якобы над зданием Рейхстага в столице Германии вновь установили советское Знамя Победы. В Сети также появилось несколько фото и видео — "Проверено.Медиа" выяснило, подлинные ли они.

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8 мая 1945 года в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени) вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Спустя 78 лет, утром 8 мая 2023 года, в Сети появились сообщения о том, что над зданием Рейхстага вновь развевается Знамя Победы. Как пишут в многочисленных русскоязычных Telegram-каналах, новости об этом появились в немецких соцсетях. Доказательствами послужили четыре снимка и три ролика, на которых действительно можно увидеть советское знамя, будто бы закрепленное на крыше здания. Причем на фоне видеозаписей слышна немецкая речь с акцентом. Например, на одном из них закадровый голос говорит: "О, ты это видел? Это же Знамя Победы. Да, точно, в центре Берлина". В газете "Московский комсомолец" написали, что фотографиями и видео также делятся многочисленные туристы. В некоторых публикациях говорится, что, согласно сообщениям свидетелей, знамя установили неизвестные активисты, а где-то утверждается, что его вывесили сами власти Германии.

В целом в Рунете новость получила феноменальное освещение. Так, по данным сервиса TGStat, только в Telegram общий охват постов о Знамени Победы, вновь появившемся на Рейхстаге, составил более 10 млн просмотров. О новости написали каналы "Мэрский Собянин" (749 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Прямой эфир" (672 000), Colonelcassad (396 000), "Соловьев" (337 000), "Путин в Telegram" (272 000), "Пул N3" (227 000), "КБ" (227 000), "Поздняков 3.0" (220 000), "Рифмы и панчи" (193 000), "Дядя Слава" (166 000), "Первый народный" (159 000), Voblya (157 000), "Пуля" (153 000), "Zлой пруф️" (137 000), "Шейх Тамир" (134 000), "Осташко! Важное" (127 000) и "Иван Утенков" (112 000). Среди СМИ публикациями отметились "Рен–ТВ", НТВ, "Украина.ру", РИА ФАН, "Россия 1", Ura.ru, Lenta.ru, "Москва 24", "Царьград", "Аргументы и факты", а также News.ru (там опубликовали интервью с политологом, по словам которого знамя могли установить туристы из России). Кроме того, новость широко разлетелась во "ВКонтакте".

Вирусные снимки. Фото: соцсети

Вирусные ролики. Видео: соцсети

"Проверено" внимательно изучило разошедшиеся фотографии и видеозаписи, а также пути их распространения и пришло к выводу, что 8 мая 2023 года Знамени Победы над зданием Рейхстага не было, на что указывают несколько факторов.

В российских СМИ и соцсетях утверждается, что снимки и записи сделали туристы и жители Берлина, опубликовавшие их в своих соцсетях. Однако мы проверили сотни постов за этот месяц в Instagram с различными вариациями хеш- и геотегов, относящихся к Рейхстагу, и не нашли никаких оригинальных иностранных публикаций о водружении советского знамени. Более того, на других платформах и сайтах нам также не удалось обнаружить никаких свидетельств очевидцев или новостных заметок немецких СМИ об этом резонансном событии. Конечно, некоторое количество публикаций на английском, немецком и других языках все же имеется, но все, что мы нашли, появились в Сети позже русскоязычных, при этом часто это либо публикации от аккаунтов, аффилированных с Россией, либо со ссылкой на российские ресурсы, либо перепечатки российских СМИ. Наиболее ранняя русскоязычная публикация из тех, что нам удалось отследить, появилась в Telegram-канале "Россия сейчас" (332 000 просмотров) в 10:26 по московскому времени, однако в ней размещены не все вирусные фото и видео. "Проверено" неоднократно ловило этот канал на распространении дезинформации и фейков.

Также "Проверено" обратило внимание, что на некоторых снимках на заднем плане видны лужи, пасмурная погода и ведущиеся строительные работы с применением экскаватора. Ничего похожего на фото за май нам найти не удалось, зато похожая обстановка и погодные условия наблюдались примерно в середине апреля.

Снимок якобы за 8 мая (сверху) и кадр, опубликованный 16 апреля (снизу). Фото: соцсети / @rafa7t

Однако наиболее странная деталь кроется в самом знамени, а точнее, в расположении серпа и молота. Знамя Победы — российская государственная реликвия, которая представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный над зданием Рейхстага 1 мая 1945 года. На нем молот головкой направлен в сторону флагштока. На одних вирусных видео и фото можно увидеть стандартное направление молота, однако на некоторых материалах молот головкой направлен в сторону от флагштока. Получается, что над зданием Рейхстага должно было развеваться как минимум два разных знамени — с правильным расположением серпа и молота и с неправильным, однако нет ни одного сообщения о втором советском флаге.

Сравнение скриншотов нескольких вирусных видео и фрагментов снимков (рядом схематично изображены знамя и направление серпа с молотом). Фото: соцсети

Позднее 8 мая наши выводы подтвердило сразу несколько ресурсов. Во-первых, днем интернет-издание "Полигон.медиа" сообщило, что связалось с представителями бундестага, которые назвали водружение знамени 8 мая 2023 года фейком. "Такого в немецком бундестаге никогда не было", — говорится в ответе пресс-службы.

Позже опровержение вирусных публикаций о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы появилось на сайте российского государственного информационного агентства — РИА "Новости". Там также опубликовали ответ представителя пресс-службы немецкого парламента: "Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС". Таким же ответом поделилась газета "Московский комсомолец", но при этом добавила: "Как оказалось, эти [вирусные] кадры не имели отношения к сегодняшнему дню". Отметим, что некоторые другие СМИ также выпустили опровержения. Отсутствие Знамени Победы и наличие флагов ФРГ и ЕС подтвердил корреспондент РИА "Новости", который также отметил, что в распространяемых в Сети материалах есть несколько несостыковок. Например, показанные на фото и видео погодные условия не соответствуют тем, что 8 мая наблюдались в Берлине. Также на месте побывали корреспонденты телеканала OstWest и не увидели над Рейхстагом советского знамени.

Наконец, вечером 8 мая свое расследование представили немецкие фактчекеры из dpa. Они рассказали, что администрации бундестага не известно ни об одном инциденте с таким флагом. "Там, как обычно, только на четырех башнях развеваются немецкий и европейский флаги", — пояснил пресс-секретарь в ответ на запрос dpa. Кроме того, наши немецкие коллеги утверждают, что погода и растительность, запечатленные на распространившихся материалах, не соответствуют текущим условиям. Например, там показано серое и покрытое облаками небо, хотя 8 мая в центре Берлина была ясная и солнечная погода с голубым небом, а на деревьях было больше листвы. Редакция dpa заметила еще одну странную деталь: на одном из видео, которое якобы снято утром, солнце светит на западный фасад здания Рейхстага, хотя это возможно лишь во второй половине дня.

Снимок, сделанный 8 мая 2023 года. Фото: @dmitrynikotin (Дмитрий Никотин)

Таким образом, немецкие власти и побывавшие на месте журналисты отрицают, что 8 мая 2023 года кто-либо водружал на здание Рейхстага Знамя Победы. Об этом событии ничего не писали никакие мировые и немецкие СМИ, а доказательствами служат несколько фото и видео, которые впервые были замечены в Рунете. Причем на некоторых из них показано неверное знамя, а погода не соответствует той, что была 8 мая в центре Берлина. Все эти аргументы позволяют с уверенностью утверждать, что флаг добавили на снимки и ролики цифровым способом.

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