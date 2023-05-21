Правда ли, что 9 мая на Белом доме, Рейхстаге и штаб-квартире ООН появились проекции с надписями о победе России?

9 мая 2023 года в Сети появились сообщения о световой диверсии "пророссийских лазер-партизан": с помощью проекторов они якобы показали пророссийские лозунги на административных зданиях в США и Германии. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько достоверно видео, приводимое в качестве доказательства.

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В 55-секундном виральном ролике показано, будто на фасадах Белого дома в Вашингтоне, здания Рейхстага в Берлине и, как сообщается, штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке появляются надписи "Победили в 45-м — победим и сейчас" и "Деды победили — внуки победят". Первоисточником стал Telegram-канал Mash (1,8 млн подписчиков), поскольку в интернете распространяется одно и то же видео с логотипом этого онлайн-издания в правом верхнем углу. Там пост вышел 9 мая 2023 года в 09:05 по московскому времени и на момент написания этого разбора с учетом всех репостов набрал 1,5 млн просмотров. "Ответственность взяли на себя анонимные пророссийские лазер-партизаны. Информации о пострадавших пока нет", — говорится в публикации.



Также ролик разместили Telegram-каналы "Соловьев" (244 000 просмотров), "Кучера" (148 000), "Осташко! Важное" (140 000), "Кот Костян — официальный канал" (114 000), "С места события" (106 000), "Лера Кудрявцева" (96 000), Ura.ru (77 000), Rogandar News (63 000), "Гаспарян" (60 000), "Царьград-ТВ" (35 000) и "Карнаухов" (24 000). О "световой диверсии" на своих сайтах написали издания EADaily, "Аргументы и факты", "Общественная служба новостей", Life, News.ru и "Народные новости", многочисленные паблики во "ВКонтакте", а также пользователи Twitter и Facebook.

Видео: Mash

"Проверено" не обнаружило ни одного упоминания или свидетельства появления таких надписей в американских или немецких СМИ. Кроме того, в Сети нет никаких других фото- или видеоматериалов, где был бы запечатлен этот перформанс "лазер-партизан". Кажется крайне маловероятным, что подобная резонансная акция, проведенная у важных и охраняемых зданий в трех крупных городах США и ФРГ, осталась никем не замеченной (конечно, кроме людей, якобы заснявших кадры для ролика Mash). Аналогичная ситуация наблюдалась днем ранее, когда 8 мая в соцсетях и российских СМИ появилось несколько поддельных снимков и роликов со Знаменем Победы, водруженным над Рейхстагом.

Наши коллеги из немецкого издания Correctiv также не нашли никаких доказательств существования проекций в Вашингтоне, Берлине и Нью-Йорке. Напротив, немецкие журналисты при помощи обратного поиска по картинкам отыскали, как они сообщают, оригинальные видеозаписи, которые впоследствии были отредактированы.

Так, ролик с Белым домом был загружен на сайт фотобанка Shutterstock еще в марте 2016 года. Сравнив одинаковый ракурс съемки и растительность на деревьях, а также синхронные движения американского флага, можно убедиться, что именно эти кадры были использованы в вирусном ролике 2023 года. Никаких русскоязычных надписей в исходнике, само собой, нет.

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Сравнение записи 2016 года (сверху) с фрагментом вирусного ролика 2023 года (снизу). Видео: Shutterstock / Mash / коллаж Correctiv

Оригинальное видео с фасадом здания Рейхстага без русскоязычных проекций также размещено на сайте Shutterstock — аккаунт SevArt опубликовал его там без указания даты съемки. Однако на YouTube-канале Sevartvideo.com есть другая запись со зданием немецкого парламента, в котором имеется нужный нам отрывок, — она загружена на платформу в январе 2016 года. Кроме того, редакция Correctiv отправила в бундестаг запрос о том, появлялись ли 9 мая 2023 года на здании подобные надписи. "Нам не известно ни о каком подобном инциденте", — ответил пресс-секретарь Свен Йоран Мей.

Освещение, а также движения всех флагов на записи 2016 года (сверху) и в вирусном ролике 2023 года (снизу) полностью совпадают. Видео: SevArt (Shutterstock) / Mash / коллаж Correctiv

Если верить большинству онлайн-публикаций, то на третьем фрагменте показана проекция на фасаде штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Однако на самом деле на виральной записи запечатлено здание представительства США при ООН (на нем можно заметить вывеску United States Mission to the United Nations), а штаб-квартира организации расположена неподалеку, через дорогу. Фактчекеры Correctiv сообщают, что нашли аналогичную запись на российском YouTube-канале RuNews24, где ролик опубликовали 5 марта 2022 года. Там на здании видна другая проекция: изображение медведя, пытающегося остановить стрелку на так называемых часах Судного дня.

Движения машин, а также уличное освещение и свет в домах на записи 2022 года (сверху) полностью совпадают с теми же элементами в ролике 2023 года (снизу). Видео: RuNews24 / Mash / коллаж Correctiv

Однако у "Проверено" возник закономерный вопрос: если видео RuNews24 оригинальное, то куда подевался логотип канала и надпись на синем фоне? Стереть их так, чтобы не осталось никаких следов, — довольно трудоемкая задача. Кроме того, нужно было бы замазать предыдущую проекцию, чтобы наложить на фасад новую.

По ключевым словам "медведь часы ООН" мы установили, что этим видео еще 4 марта прошлого года в своих Telegram-каналах поделились Маргарита Симоньян (115 000 просмотров), ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов (29 000), телеканал "Царьград-ТВ" (12 000), а также Voblya (134 000) и "Сигнал" (50 000). В том же месяце ролик можно было встретить на Rutube и "Пикабу", во "ВКонтакте" и Twitter.

В конце октября 2022 года началась вторая волна распространения этого же видео. Тогда о нем написали РИА ФАН и сайт "Народные новости", паблики во "ВКонтакте", а также популярные Telegram-каналы: "Соловьев" (465 000 просмотров), "Операция Z" (271 000), вновь Voblya (206 000), "Пуля" (189 000), "Срочные новости" (135 000), "Осташко! Важное" (126 000), "Первый патриотический" (116 000), "Что творится?" (113 000), Putin TG Team (109 000) и "Украина.ру" (51 000). Кроме того, видео разместили на YouTube-канале издательского дома "Беларусь сегодня" и канале "Соловьев Live" на платформе "Дзен".

Видео: Mash

Как и в остальных случаях, нам не удалось найти никаких упоминаний подобной акции в международной прессе. В Сети также отсутствуют иные видео или фото, на которые бы попала проекция с часами и медведем. Опять же это кажется маловероятным, учитывая плотный поток автомобилей в центре Нью-Йорка и демонстрацию проекции в течение довольно длительного времени (это понятно по изменению цвета неба, что объясняется разным временем суток).

Наиболее ранняя публикация с роликом о проекции с медведем и часами появилась 4 марта 2022 года в 20:48 в том же Telegram-канале Mash и набрала 1,1 млн просмотров. Пост гласит: "Ядерный перформанс на здании правительства США при ООН. Часы Судного дня, или Doomsday Clock, и русский медведь, или Russian bear, который как бы пытается стопнуть стрелку и тормознуть апокалипсис". Поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что у создателей этого вирусного видео есть исходник без наложенных проекций, который более чем год спустя использовали для создания нового фейка о надписях ко Дню Победы. Ранее "Проверено" неоднократно ловило Mash на создании и распространении недостоверной информации.

Таким образом, 9 мая 2023 года на зданиях Белого дома, Рейхстага и представительства США при ООН не появлялись проекции с российскими лозунгами о победе — неизвестные наложили эти надписи в видеоредакторе. При этом в случае с ООН для создания подделки использовался ролик, который годом ранее изменяли ради другого фейка.

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