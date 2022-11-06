В конце октября российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что политик из США заявил о необходимости уничтожить Россию, поскольку это православная христианская страна с традиционными ценностями. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались в достоверности таких сообщений.

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31 октября появились многочисленные публикации в СМИ и посты в соцсетях, посвященные высказыванию, которое якобы сделал член Конгресса США от Демократической партии Джейми Раскин. Утверждается, что политик заявил: "Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США". Своим читателям об этом рассказали RT, "Московский комсомолец", Readovka, Eurasia Daily, Ura.ru, газета "Взгляд" и Pravda.ru. В Telegram новостью поделились в том числе телеведущий Владимир Соловьев (1,4 млн подписчиков на момент написания этого разбора) и регулярный гость его эфиров Яков Кедми (147 000), телеведущий Руслан Осташко (340 000), писатель Захар Прилепин (304 000), глава фракции "Справедливая Россия — за правду!" в Госдуме Сергей Миронов (50 000) и депутат от "Единой России" Олег Матвейчев (46 000), а также каналы "Мир сегодня с "Юрий Подоляка" (2,8 млн), "Сигнал" (741 000), "Старше Эдды" (634 000) и "⚡️🇷🇺 Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, война)" (312 000). Также Раскина цитировали обычные пользователи и паблики в Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и YouTube.

СМИ и Telegram-каналы, которые приводят в своих публикациях слова Раскина, опираются на один источник — фрагмент из передачи консервативного и симпатизирующего Республиканской партии телеканала Fox News. 27 октября ведущий Такер Карлсон в своей ежедневной программе "Сегодня вечером с Такером Карлсоном" рассуждал о том, как "религиозная война Байдена в Украине" негативно сказывается на американской экономике. Происходило это менее чем за три недели до выборов в Конгресс. Начав с заявлений, которые обыгрывают распространившиеся ранее и не соответствующие действительности утверждения вроде вырубки вековых лесов в Германии ради получения дров или замерзающих от холода британцев, Карлсон обвиняет президента-демократа Джо Байдена в ошибочном решении объявить санкции против российских энергоресурсов.

Приводя аргументы в поддержку своей позиции, ведущий утверждает, что одновременно с введением ограничений на импорт нефти и газа из РФ Белый дом "подавил" добычу топлива в США, и задается вопросом: "Путину все это никоим образом не мешало, все это обедняет Соединенные Штаты. Что может быть оправданием для этого?" Далее Карлсон говорит буквально следующее: "Любой, кто обращал [на это] внимание, должен был задаться этим вопросом. На этой неделе конгрессмен Джейми Раскин из Мэриленда, из Бетесды, ответил на него. Россия — православная христианская страна с традиционными социальными ценностями, и поэтому она должна быть уничтожена, чего бы нам это ни стоило. Это не обычная война. Это джихад. Джейми Раскин сказал это вслух, но многие в Вашингтоне согласны с ним с обеих сторон. Они хотели бы немедленно увидеть World War Trans (судя по всему, Карлсон объединяет здесь словосочетание World War III и слово trans, используемое для обозначения регулярно критикуемых на Fox News транссексуалов. — Прим. ред.)".

Но говорил ли это Джейми Раскин в действительности? Мы изучили его соцсети, публикации на официальном сайте конгрессмена, упоминания в СМИ и интервью — нигде, кроме как в пересказах программы Карлсона, политик не упоминается вместе с цитатой о православной христианской стране с традиционными социальными ценностями.

24 октября (за три дня до выхода в эфир программы Карлсона) группа из 30 конгрессменов от Демократической партии опубликовала открытое письмо к президенту Байдену с предложением активизировать дипломатические контакты с Россией по вопросу Украины. Белый дом от этого последовательного отказывается, настаивая, что начало переговоров — исключительная прерогатива Киева. Эту позицию разделяет и большинство демократов в Конгрессе, раскритиковавших содержание письма — его авторам даже пришлось объяснять, что их инициатива не отменяет "безоговорочной приверженности поддержке Украины". На следующий день письмо было отозвано, поскольку его "несвоевременно" и "без окончательного одобрения" опубликовали помощники конгрессменов. Среди инициаторов этого обращения к Байдену (и, соответственно, проведения переговоров, а не "уничтожения" России) был и Джейми Раскин.

На следующий день, 25 октября (программа Карлсона, фрагмент которой стал вирусным, вышла 27-го), Раскин опубликовал заявление, в котором прокомментировал решение об отзыве письма Байдену. Конгрессмен поясняет, что, с его точки зрения, украинские военные и власти в Киеве защищают "демократическое будущее" всего мира, вспоминает слова телеведущего Антона Красовского, в эфире RT призывавшего жечь и топить украинских детей, подчеркивает участие женщин и представителей сексуальных меньшинств в обороне страны, а также усиление горизонтальных связей в обществе и работу волонтеров. Именно Украине практически полностью посвящено заявление.

Наиболее близкий по смыслу к озвученному Карлсоном фрагмент из этого текста звучит так: "Сейчас Москва — центр коррумпированной тирании, цензуры, авторитарных репрессий, полицейского насилия, пропаганды, правительственной лжи и дезинформации, а также планирования военных преступлений. Это мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти, а также родина [конспирологической] теории "великого замещения" на экспорт (ее автором считают французского писателя Рено Камю, хотя российские официальные лица и довольно крупные СМИ делали схожие по смыслу утверждения. — Прим. ред.). Помогая Украине, мы выступаем против этих фашистских взглядов и поддерживаем неотложные принципы демократического плюрализма. Украина, конечно, не идеальна, но ее общество устроено на абсолютно иных принципах демократии и свободы, поэтому российские олигархические лидеры и стремятся уничтожить ее навсегда".

Ни в этом фрагменте, ни вообще в своем заявлении Раскин не использует слова "православие", "христианство" и "религия" (равно как и производные от них прилагательные), а также словосочетание "традиционные [социальные] ценности". Глагол "уничтожить" (to destroy) и синонимичные ему конгрессмен употребляет исключительно при описании действий России в отношении Украины. Раскин также не связывает в своем тексте свойства российского общества и необходимость для США совершить какие-либо разрушительные действия в отношении РФ. Нет приписываемых политику заявлений и в опубликованном 24 октября письме Байдену, где конгрессмен вместе со своими коллегами призывал американского лидера активизировать дипломатическое взаимодействие с Москвой.

Таким образом, ведущий Такер Карлсон (а вслед за ним СМИ и пользователи соцсетей) как минимум очень вольно пересказал, а как максимум существенно исказил заявление Джейми Раскина, в котором не было ни формулировки о православной христианской стране с традиционными социальными ценностями, ни призыва к уничтожению России, "чего бы нам это ни стоило". Представитель Демократической партии действительно крайне негативно характеризует российские власти и говорит о необходимости дальнейшей поддержки Украины, однако не призывает при этом к разрушению российского общества или государства. Напротив, в конце своего заявления Раскин пишет: "Дипломатическая работа со стороны администрации Байдена неизбежно последует, поскольку устойчивая дипломатия всегда знаменует собой завершение войны — даже с тиранами и деспотами".