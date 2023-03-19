Почти каждую пятницу Минюст РФ пополняет список "иноагентов", в числе которых оказываются журналисты, СМИ, общественные организации, политические активисты и даже деятели культуры. Российские власти при этом говорят, что американский аналог такого закона гораздо жестче. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

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В июне 2021 года президент России Владимир Путин довольно подробно сравнивал законы об "иноагентах" в РФ и США. В интервью американской телекомпании NBC на вопрос о борьбе с инакомыслием в России он ответил так: "Это не наше изобретение, это еще в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США, и он гораздо более жесткий, чем у нас, направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов. И в целом, в общем, я считаю, что он оправдан". В мае 2022 года о необходимости ужесточить "слишком либеральный" российский закон говорил и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. А совсем недавно, в марте 2023 года, о суровости американского закона об "иноагентах" снова заговорили в связи с похожим законопроектом в Грузии, который, впрочем, правящая партия отозвала после массовых протестов.



Американский закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), действительно, был принят в 1938 году и предусматривал обязательную регистрацию организаций и лиц, ведущих политическую деятельность в США и при этом связанных с иностранными правительствами. Поводом для его принятия стала активность эмиссаров нацистской Германии. Впоследствии FARA применялся в период маккартизма, когда в каждом левом интеллектуале видели коммунистического агента.

Но с тех пор закон серьезным образом изменился. В 1966 году к нему приняли поправки, которые сместили акценты: теперь в законе идет речь не о любой политической деятельности, а прежде всего о лоббизме — то есть под его действие подпадали организации или физические лица, которые фактически работают с иностранными державами и при этом стремятся получить экономические или политические преимущества для своего "заказчика", оказывая влияние на принятие государственных решений.

В американском законе есть два важных термина: агент (то есть тот, кто действует) и иностранный принципал (тот, в чьих интересах действует агент). В современной редакции FARA указывается, что агент — это тот, кем управляет, кого контролирует или финансирует полностью или большей частью иностранный принципал. В этом важное отличие от российского закона. Например, движение в защиту прав избирателей "Голос" выяснило из судебных документов, что попало в реестр "иностранных агентов" из-за банковского перевода от гражданки Армении в размере 200 рублей. А среди причин включения в число "иноагентов" сотрудников издания "Проект" указывались перепосты публикаций СМИ-"иноагентов". В последней редакции российского закона об "иноагентах" формулировки максимально расплывчаты: "Под иностранным влиянием понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами". А поддержка, согласно тому же закону — это "предоставление лицу иностранным источником денежных средств и (или) иного имущества". То есть формально 200 рублей тоже считаются поддержкой от иностранного источника. Но теперь и это не так важно: "иноагентом" могут признать даже при отсутствии финансирования, исключительно за "влияние".

Процедура попадания в список "иноагентов" также существенно различается. В России в этот перечень де-факто включают принудительно, по желанию Минюста, который даже не обязан публично доказывать получение иностранного финансирования или попадание под иностранное влияние. В США потенциальный "иноагент" сам отправляет документы в Минюст, там их изучают и включают заявителя в реестр. Если же, как в случае с RT и американским юрлицом телеканала, Минюст США самостоятельно раскрывает зависимость от иностранного источника, то сначала тоже предлагает зарегистрироваться добровольно, а потом уже включает в список.

К 2023 году в России "иноагентами" стали почти все оставшиеся независимые СМИ. В США в соответствующем списке только телеканал RT, напрямую связанный с российским государством, а также китайские телеканалы и государственное информагентство "Синьхуа".

В России, как и в США, за отсутствие маркировки предусмотрены крупные штрафы, но, в отличие от американских норм, это касается не только сайтов организаций, но и любых соцсетей или продукции (например, книг и журналов). Так, осенью 2019 года правозащитный центр "Мемориал" за две недели оштрафовали в общей сложности на миллион рублей за отсутствие маркировки в YouTube и Facebook. А в феврале 2023 года появилось и первое уголовное дело о "повторном уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента"". Эти обязанности состоят в тщательной финансовой отчетности и маркировке любой публичной деятельности, в том числе постов в соцсетях.

В США такая маркировка предусмотрена, но на деле это положение большинство "иноагентов" не исполняют. Из отчетов Минюста США видно, что многие американские "иноагенты" не утруждают себя и дополнительной финансовой отчетностью. Более того, телеканал RT, после признания которого в США "иноагентом" и был принят российский закон, также игнорирует требование о маркировке.

Наконец, в российском законе есть статья 11, посвященная ограничениям, связанным со статусом "иноагента". "Иноагенты" не могут занимать государственные посты, лишены возможности участвовать в избирательных комиссиях, организовывать публичные мероприятия, преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях. В американском законе таких ограничений нет.

Единственное, что совпадает — максимальное наказание: 5 лет лишения свободы. В 2021 году Владимир Путин говорил, что в российском законе "иноагентам" не грозит уголовная ответственность, но это не так. За неоднократное нарушение закона предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, а если оно сопряжено со "сбором военной или военно-технической информации", то и до пяти лет лишения свободы.

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