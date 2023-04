Правда ли, что Байден во время выступления попросил не прыгать невидимого человека?

В апреле 2023 года интернет заполонили посты о странном поведении американского президента: он якобы обратился к несуществующей аудитории и попросил кого-то не прыгать. Российские СМИ и пользователи Сети считают, что это очередное доказательство ментального расстройства, вызванного возрастом Байдена. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, подлинное ли вирусное видео.

12 апреля 2023 года в Сети разошлась видеозапись выступления Джо Байдена в Ольстерском университете в Северной Ирландии. Сообщается, что во время произнесения своей речи политик повел себя странно: резко повернулся спиной к слушателям, глядя куда-то вверх, сказал: "Не прыгай!" — и добавил, что извиняется за вид своей спины. Согласно многочисленным постам в соцсетях, пользователи расценили такой поступок как проявление болезни 80-летнего политика.

В популярных российских провластных Telegram-каналах виральный ролик сопровождался высмеивающими Байдена комментариями. Например, "Дмитрий Василец" (213 000 просмотров на момент написания этого текста): "Он явно слышит потусторонние голоса, видит призраков и чует сущностей", Voblya (153 000): "Шиза окончательно поглотила деда", "Осташко! Важное" (103 000): "Байден снова видит воображаемых друзей". Подобные публикации появились в каналах "Наблюдатель" (196 000 просмотров), "Дядя Слава" (150 000), "Петя Первый" (70 000) и Putin TG Team (68 000), а также в пабликах во "ВКонтакте", в Twitter и на YouTube.

Похожая картина наблюдалась в СМИ. В "Российской газете", официальном печатном органе правительства РФ, написали об общении президента США с невидимками и пошутили о призраках. На сайте "Пятого канала" сообщили, что в разгар конференции Байден "умолял" не прыгать своего воображаемого друга. В новостях "Рамблера" рассказали, что такое поведение вызвало смех у аудитории, и добавили: "К кому было обращено это предостережение и что конкретно хотел сказать этим президент США, пока не ясно". Подобные заголовки появились и на других ресурсах, среди которых соцсети телеканала "Царьград" и ИА Regnum, а также сайт газеты "Столица С", РИА ФАН, "Подоляка", KostaNews.ru и Blitz.plus. Дальше всех пошла редакция издания "Подмосковье сегодня", которая для объяснения поведения Байдена обратилась за комментарием к эзотерику. "Экспертка" рассказала, что президент может находиться в окружении "бесовских сущностей", пришедших "не с нашего реального физического плана" и руководящих действиями политика.

12 апреля Байден действительно произносил речь в Ольстерском университете. Визит американского лидера, у которого есть ирландские корни, был приурочен к 25-летию со дня принятия Соглашения Страстной пятницы 10 апреля 1998 года в Белфасте, положившего конец конфликту в Северной Ирландии. Вирусный ролик с отрывком выступления президента также подлинный — он начинается на временной отметке 10:57 на записи трансляции, опубликованной на официальном YouTube-канале Белого дома. Полная расшифровка речи Байдена размещена на сайте администрации президента. Ниже приводим перевод интересующего нас отрывка в том виде, в котором он представлен на сайте Белого дома.

И я хочу, чтобы все вы знали, особенно присутствующие сегодня здесь молодые люди…

(Обращаясь к студентам.) И не прыгайте, ладно? (Смех.) Ох, я не видел вас всех там сверху. (Смех.) Как сказал бы мой отец: "Пожалуйста, извините, что я спиной. Я прошу прощения". (Смех.)

Но все шутки в сторону, американский народ был с вами — и сейчас с вами на протяжении всего пути. Это правда.

Согласно этому фрагменту стенограммы, президент США обращался к неким студентам, находящимся где-то сверху. Но были ли они невидимы?

Если смотреть трансляцию на YouTube-канале Белого дома с самого начала, то сверху позади трибуны, за которой выступал Байден, можно заметить два балкона со стоящими на них людьми. Те же две площадки со зрителями видны на записи мероприятия, опубликованной на канале Ольстерского университета. Благодаря видео, выложенному в твиттере президента США, становится понятно, что балконов было не два, а три. Наиболее наглядно ситуация продемонстрирована в ролике телеканала GB News, поскольку в момент обращения Байдена к зрителям сверху оператор перестал снимать президента крупным планом и показал общий план помещения, захватив в объектив все три балкона.

Помимо видеозаписей, доказательствами могут послужить многочисленные фотографии с мероприятия. Например, на фото из твиттера президента США позади Байдена можно увидеть первый и второй балконы, а на снимке агентства Reuters видны сразу все три площадки с людьми.

25 years ago this week, on Good Friday 1998, a landmark Agreement was signed here in Belfast.

It wasn’t easy.

It took people being willing to come together to risk boldly for a better future.

But – rooted in compassion – it changed how an entire region sees itself. pic.twitter.com/XBJChO1ZBQ