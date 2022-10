В российских СМИ разошлась информация о том, что почти все деревья в парке Тиргартен в центре Берлина срубили, чтобы отапливать ими дома. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

Новость о том, что немцы вырубили деревья в парке Тиргартен, обошла многие российские СМИ. Об этом написали News.ru, "Рен-ТВ", РИА "ФАН", "Аргументы и факты", Pravda.ru, "Взгляд" и другие более мелкие новостные ресурсы. РИА "Новости" было более аккуратно в формулировках — там пишут, что жители Берлина "готовы вырубать парки". "Российская газета", вероятно, уже отредактировала новость, однако из адреса статьи можно увидеть, что раньше заголовок звучал как "В берлинском парке Тиргартен жители вырубили почти все деревья, а теперь заинтересовались навозом". "Лента.ру" также упоминает, что немцы начали вырубать деревья.



Почти все СМИ опубликовали эту новость со ссылкой на американский Bloomberg. Однако в оригинальной статье (и в довольно качественном переводе на сайте "ИноСМИ") нет ничего о том, что в 2022 году немцы вырубают Тиргартен. Статья действительно посвящена энергокризису в Европе, в ней говорится об ажиотажном спросе на дрова и гранулированную древесину. Однако речи о вырубке каких-либо парков в ней не идет.

Тиргартен упоминается в тексте всего один раз: "In Berlin, the crisis creates unsettling echoes of the desolation following World War II. With fuel in short supply, residents chopped down nearly all the trees in the central Tiergarten park for heating". Перевести это можно так: "В Берлине кризис навевает тревожные воспоминания о разрухе после Второй мировой войны. Поскольку топлива не хватало, жители срубили на дрова почти все деревья в центральном парке Тиргартен". То есть речь идет не о 2022 годе, а о послевоенном времени. Более того, в статье отмечается, что "сейчас берлинцы на такие крайности не идут".

Во время войны парк действительно сильно пострадал, а после поражения Германии немногие уцелевшие деревья пошли на дрова и стройматериалы. Из 200 000 довоенных деревьев уцелело всего около тысячи. Однако в 1949 году парк начали восстанавливать, и сейчас он представляет собой более 210 га лесных угодий.

Примечательно, что ни в одной из статей нет фото или видео вырубленных деревьев. И если зайти в Instagram и посмотреть фото и видео по хэштегу #tiergarten или такому же геотегу, можно увидеть, что ни о какой вырубке речи не идет.

Фактчекеры из The Insider и StopFake также заинтересовались новостями о вырубке Тиргартена и, как и мы, пришли к выводу, что это фейк и парку — по крайней мере пока — ничто не угрожает.