После землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года Эрзин попал в заголовки мировых СМИ: якобы в городе почти не пострадали здания, потому что его мэр не разрешал строить дома с нарушением технологий. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, верна ли эта версия.

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Землетрясения на юго-востоке Турции утром 6 февраля привели к разрушению более 50 000 зданий в Турции и Сирии. Турецкие власти выдали ордера на арест более 130 сотрудников строительных компаний, которые могли быть ответственны за нелегальное и некачественное строительство. При этом, согласно заголовкам СМИ, в городе Эрзине на юго-востоке Турции ни одно здание не пострадало. Многие назвали этот феномен "чудом в Эрзине". Как пишут издания "Коммерсантъ" и "Известия", этим "чудом" город обязан своему мэру, которого "назвали героем из-за уцелевших при землетрясении зданий". "Чудо в Эрзине" также активно обсуждают блогеры и пользователи соцсетей.



Землетрясение 6 февраля 2023 года причинило большой ущерб провинции Хатай, находящейся примерно в 100 км от эпицентра. По данным на 17 февраля, в Хатае было разрушено около 15 000 зданий. Среди новостей о разрушениях выделялись заголовки о городе Эрзине, где якобы ни одно здание не пострадало. Проверить степень повреждения зданий можно через онлайн-платформу турецкого министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата. На 17 февраля в Эрзине было обследовано 847 зданий, из которых семь оказались полностью разрушены, 53 — сильно повреждены, и 109 — частично повреждены. То есть разрушенные и полностью обвалившиеся дома в Эрзине все-таки есть, хотя их процент (7,1%) невелик по сравнению с остальными городами.

Если сравнить ситуацию в Эрзине с некоторыми аналогичными поселениями в провинции Хатай, можно убедиться, что уровни разрушений примерно похожи. Например, в Паясе, который тоже находится в Хатае и примерно соответствует Эрзину по размеру и количеству населения, 5,6% обследованных зданий оказались сильно повреждены или разрушены. Конечно, эти цифры дают лишь приблизительную картину, так как в подобной статистике не учитывается этажность зданий, плотность застройки и другие факторы, потенциально влияющие на масштабы ущерба.

Источник: Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции

Некоторые сейсмологи говорят, что относительно малый масштаб разрушений в Эрзине объясняется несколькими факторами. Во-первых, расположение города относительно тектонического разлома. Если посмотреть на карту сейсмической активности с 6 по 17 февраля 2023 года, видно, что большинство подземных толчков произошли вдоль разлома плит и не так сильно чувствовались в районе Эрзина. Бывший профессор Стамбульского технического университета Окан Тюйсюз отметил: "Возле Эрзина нет тектонического движения. Разлом проходит в 30–40 км от города, а между ними находится большой горный массив Аманос".

Источник: United States Geological Survey

Во-вторых, многие сейсмологи считают, что геологическое строение почвы "защитило" Эрзин от больших разрушений. Исследования показывают, что каменистые почвы обеспечивают лучшую стабильность, а вот песчаная почва усиливает разрушительные колебания. Шюкрю Эрсой, профессор Технического университета Йылдыз, отметил: "Хасса, Ислахие, Кырыкхан, Антакья и Самандаг сильно пострадали из-за плохих грунтовых условий. Возможно, именно из-за грунта Эрзин пострадал меньше". По словам турецкого инженера-геофизика Али Йылдызеля, "Эрзин сидит на слое скалистой породы, и, скорее всего, такое расположение помогло защитить его от катастрофы".

Песчаная почва, характерная для многих поселений провинции Хатай (слева), и каменистая почва Эрзина (справа). Источник: скриншот "Би-би-си"

В-третьих, город в основном застроен малоэтажными зданиями и частными домами. Чем выше этажность, тем больше амплитуда колебаний и вероятность обрушения. В Эрзине многоквартирные дома не превышают четырех этажей. К тому же многие владельцы частных домов строили их самостоятельно, уделяя особое внимание фундаменту и укреплению песчаного грунта камнями. Это позволило сделать их постройки более стойкими.

И, наконец, в-четвертых, в относительно небольшом масштабе разрушений в Эрзине все же есть заслуга городских властей. Действующий мэр города Оккеш Эльмасоглу занимает этот пост с марта 2019 года. И хотя в Эрзине не так много зданий, построенных при его администрации, Эльмасоглу утверждает, что не раз отказывал в нелегальной надстройке этажей и возведении незаконных и многоэтажных зданий. Сам Эльмасоглу рассказал в интервью: "Вскоре после выборов ко мне пришел один мой дальний родственник и сказал: "Нас оштрафовали за незаконное строительство". Я сказал ему, что ничего не могу сделать, и он ответил: "Ты единственный честный в Турции?"" Проверить, правдивы ли его слова и сколько зданий Эльмасоглу таким образом "спас" от обрушения, сложно. Но жители города действительно отдают должное действующему мэру города и предыдущим администрациям, которые, по словам горожан, всегда выступали против многоэтажного строительства.

Таким образом, Эрзин уцелел не "чудом", а благодаря совокупности факторов: небольшие размеры города, его благоприятное тектоническое положение и геологическое строение почвы. При этом отказ мэра Эльмасоглу выдавать лицензии на строительство с нарушением норм, если верить его собственным утверждениям и отзывам жителей города, тоже сыграл свою роль.

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