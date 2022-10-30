Интернет-пользователи распространяют карикатуру, якобы нарисованную художниками популярного французского журнала и посвященную перебоям с подачей электроэнергии в украинской столице. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, выходил ли такой номер Charlie Hebdo.

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Рисунок, который якобы попал на обложку специального номера Charlie Hebdo, представляет собой черный прямоугольник, в центре которого помещены значок геолокации и слово "Киев". "И вот мы перешли на темную сторону", — гласит реплика в баббле. Вероятно, это отсылает к футболке, недавно надетой президентом Украины — на ней была англоязычная надпись, которую можно перевести как "переходи на темную сторону". Из-за того что на той футболке были изображены вооруженные люди с шевронами в цветах украинского флага, один из которых наступал ногой на голову скелета в скафандре с надписью "СССР", подобный выбор одежды в середине октября активно обсуждали российские провластные издания. Впрочем, обложка не была бы столь злободневной, если бы не регулярные обстрелы объектов украинской энергетики, начавшиеся в октябре. По оценке Офиса президента Украины, с 10 по 18 октября были полностью или частично повреждены 30% всех электростанций в стране, что повлекло массовые отключения электричества в разных регионах.

Особенно активно обложка распространялась в Telegram. 21 и 22 октября ее публиковали по меньшей мере 300 каналов, в числе крупнейших — "Путин в Telegram" (882 000 подписчиков на момент написания этого разбора), "Миротворец" (824 000), "С места события" (816 000), "Пуля" (795 000), "Срочные новости" (656 000), "Миг" (516 000), "Дмитрий Василец" (452 000), Intel Slava Z (428 000), "ДНР 🅉Info🇷🇺" (376 000), "Спецоперация Z | Юрий Подоляка+" (363 000), "Война история оружие" (358 000), "Осташко! Важное" (338 000) и Putin TG Team (304 000). Обложку распространяли и десятки пабликов во "ВКонтакте": "Великая Россия — эту страну не победить!" (405 000), "Третья мировая война" (306 000), "Россия | Z O V | Сводки Генштаба" (277 000), "США — спонсор мирового террора (16+)" (266 000), "Самооборона Горловки" (174 000) и многие другие. Также карикатуру публиковали телеканал "Царьград", издания Ura.ru и Regnum, пользователи Facebook, Twitter, LiveJournal и других соцсетей.

В правом верхнем углу распространяемой в интернете обложки указано, что она якобы была размещена в специальном номере сатирического журнала Charlie Hebdo от 21 октября 2022 года, который вышел под номером 1579. На сайте издания под этим номером значится совсем другая обложка, посвященная политику Эрику Земмуру, а опубликовали его не 21, а 26 октября. Предыдущий выпуск — №1578 — стал доступен читателям 19 октября, карикатура на его обложке посвящена дефициту топлива во Франции. Отметим, что в последний раз специальный номер Charlie Hebdo выпускал в сентябре 2020 года, в день начала суда над причастными к атаке на редакцию журнала в 2015-м (тогда 12 человек были убиты, еще 11 получили ранения).

В предыдущие месяцы интернет-пользователи уже распространяли в интернете по меньшей мере три изображения, которые выдавались за обложки специальных номеров журнала Charlie Hebdo. На них был изображен президент Украины Владимир Зеленский в образе пса, а также экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и король Карл III. Все эти карикатуры также отсутствуют в картотеке на сайте издания, а их выходные данные (номер и дата) не соответствовали порядку публикации выпусков. Более того, в надписях на двух из трех обложек допущены грамматические ошибки

Редакция Charlie Hebdo даже выпустила специальное заявление, в котором назвала подделки "плохо нарисованными" и подчеркнула, что не имеет к ним никакого отношения. Во всех трех случаях изображения практически не встречаются за пределами русскоязычного сегмента интернета, а самые ранние публикации, в которых появлялись обложки, мы обнаружили в Telegram: две — в анонимных каналах "Небожена" и "Пул N3", одну — в канале медиаменеджера и бывшего комиссара российского провластного движения "Наши" Кристины Потупчик.

Схожую картину мы наблюдаем и в случае с карикатурой про отключение электроэнергии в Киеве. Судя по данным сервиса TGStat, первым ее опубликовал в 14:55 по московскому времени 21 октября Telegram-канал "Яков Кедми". Хотя у этого канала нет значка верификации, он, судя по всему, принадлежит постоянному гостю телешоу и стримов Владимира Соловьева — телеведущий в своем канале связывал этот аккаунт с израильским экспертом. Как в канале Соловьева, так и в российских СМИ Кедми называют экс-главой израильской спецслужбы "Натив" — в действительности это учреждение занимается поддержкой культурных связей между евреями в Израиле и диаспорой, а также помогает в вопросах репатриации.

Судя по всему, обложка про блэкаут — новое творение анонимного автора, который выдает свои рисунки за карикатуры Charlie Hebdo и чьи работы с периодичностью раз в несколько недель начинают распространяться по русскоязычным Telegram-каналам. При этом ни на сайте, ни в соцсетях популярного французского журнала выпуска с такой обложкой нет, зато под тем же номером был опубликован другой выпуск с другой карикатурой.

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