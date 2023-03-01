Правда ли, что Эстония запретила России приостанавливать договор СНВ-3?

22 и 23 февраля 2023 года по русскоязычным ресурсам разошлось странное заявление эстонского премьер-министра по поводу участия России в договоре СНВ-3. Мы проверили, утверждала ли подобное Кая Каллас. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, утверждала ли подобное Кая Каллас.

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Как сообщалось в новости, глава эстонского правительства негативно восприняла известие о приостановлении Россией своего участия в договоре СНВ-3. "Эстония не может этого позволить. Россия официально остается участником договора, это не обсуждается", — якобы заявила Каллас на брифинге.

Эту информацию передали такие СМИ, как "Репортер", Pravda.ru, Newsland, News Front и News2. Особенную популярность она получила в соцсетях: в Telegram новость распространили каналы "Моя Россия" (304 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Мир Михаила Онуфриенко" (286 000) "Осташко! Важное" (130 000), "С места события" (91 000) и "Федерация" (64 000), а во "ВКонтакте" — паблики "Сводки СВО" (35 000 просмотров), "Военный осведомитель" (33 000) и "Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко" (28 000). Разошлась она и по Twitter.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, а 5 февраля следующего года, после ратификации, официально вступил в силу. Он заменил Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) от 31 июля 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) от 24 мая 2002 года. По документу стороны брали на себя обязательство за семь лет довести до указанных в нем лимитов число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков и других вооружений.

21 февраля в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, аргументировав это тем, что первое соглашение в 1991 году заключалось "в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия", а в наши дни "Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей (российской. — Прим. ред.) стратегической авиации". На следующий день Государственная дума единогласно приняла соответствующий президентский законопроект.

Реакция мирового сообщества на заявление российского президента не заставила себя ждать. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение "крайне неудачным и безответственным", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оно "демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями". Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель почти повторил мысль своего норвежского коллеги, а ООН призвала Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений.

Что касается премьер-министра Эстонии Каи Каллас, то она неоднократно говорила, что Запад не должен поддаваться на ядерные угрозы Москвы, и повторила свою мысль в интервью Bloomberg 23 февраля, через два дня после заявления Путина. "Даже при наихудшем сценарии потенциальный ядерный ответ произойдет в зоне конфликта, а не на территории альянса", — заметила Каллас, призвав страны НАТО не бояться помогать Украине. При этом, несмотря на насыщенную деятельность (что отражено в ее аккаунтах в соцсетях), ни в одном выступлении и ни в одной публикации, появившихся с 21 февраля до начала распространения новости, Кая Каллас не делала ультимативных заявлений по поводу выхода России из СНВ-3. По крайней мере, по официальным каналам ничего подобное не распространялось.

Какой же источник причастен к появлению в медиаполе резонансного заявления Каи Каллас? Согласно данным сервиса TGStat, впервые эта новость появилась 22 февраля в 10:36 по московскому времени в Telegram-канале под названием "а вот мой яндекс кошелек". В описании канала указано: "Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки". Несмотря на это, шуточные новости, публикуемые на канале, с завидной регулярностью распространяются другими ресурсами, позиционирующими себя как серьезные. Так, еще 10 февраля объектом шутки стала та же Кая Каллас с якобы имевшим место заявлением о передаче Украине несуществующих эстонских истребителей. При этом создатели канала явно знают о сложившейся тенденции. Например, 23 февраля ресурс опубликовал скриншоты своей новости, распространенной каналами "Осташко! Важное" и "Россия 2.0", снабдив их комментарием: "Никогда не подводят".

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