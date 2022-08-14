10 августа некоторые российские СМИ написали о новом флешмобе в Twitter. Суть акции, как сообщалось, — отправить лидерам европейских стран фото своих тарелок, оказавшихся пустыми из-за антироссийских санкций. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" вместе с журналисткой Марией Борзуновой разобрались, как появился этот флешмоб.

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Самая ранняя найденная нами новостная заметка об акции появилась 10 августа в 14:06 по московскому времени в Telegram-канале "RT на русском". "В Twitter расходится флешмоб #againstSanctions: европейцы выкладывают адресованные своим властям фотографии пустых тарелок. Еды на них нет, потому что ее "съели" антироссийские санкции", — говорится в посте. Схожую запись в 14:34 разместило в своем Telegram-канале издание Readovka. В 15:15 об акции в Twitter написали "Известия", а через пять минут новость одновременно разместили в своих аккаунтах "Рен-ТВ" и Readovka World. Сообщения о флешмобе также опубликовали Life.ru, РИА "ФАН", "Аргументы и факты" и "Регнум".



Уже вечером 10 августа о странностях с "флешмобом рассерженных европейцев" написала в своем Telegram-канале журналистка Мария Борзунова. Она обратила внимание на то, что многие записи в Twitter с хештегом #againstSanctions приводили к "свежим" аккаунтам, созданным в июле этого года. Более того, во всех них было лишь по одному опубликованному твиту.

При поиске в Twitter по хештегу #againstSanctions можно обнаружить всего семь твитов, опубликованных до постов российских СМИ о флешмобе. Самый ранний из них датируется маем 2014 года и посвящен несостоявшемуся сотрудничеству Илона Маска с Lockheed-Boeing. Еще один такой твит появился 31 марта 2022 года — он представляет собой ссылку на видео о правах женщин в Иране. Таким образом, RT (а за ним и другие российские СМИ) рассказало своим читателям о том, как по Twitter расходится общеевропейский флешмоб, основываясь на оставшихся пяти публикациях.

Рассмотрим эти пять твитов (и особенно их авторов) внимательнее. На прикрепленных к постам фото и в самом деле изображены пустые тарелки (или их "аналоги") с записками на разных языках: французском, итальянском, немецком, польском и английском. Все они написаны в ответ на твиты европейских лидеров (в одном случае — министерства иностранных дел). В то же время все пять аккаунтов действительно созданы в июле 2022 года, и у всех до упоминания в российских СМИ было лишь по одному опубликованному твиту. При этом юзернеймы пользователей напоминают имена, не соответствующие тем, что указаны в профилях.

"Англичанин" Дэйл Янг оставил комментарий к записи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — фото с разделочной доской и запиской по-английски: "Здесь мог быть мой стейк, но мои деньги ушли на санкции". Его юзернейм — Aijun Charito.

"Француженка" Лор Лебель оставила комментарий к записи президента Франции Эмманюэля Макрона — фото пустых тарелки и бокала, а также записки по-французски: "Санкции сожрали мой обед". Ее юзернейм — Gang Ileana, а на фотографии профиля изображена индийская киноактриса Киара Адвани.

"Полька" Мария Мроз оставила комментарий к записи президента Польши Анджея Дуды — фото пустого стола с бумажным стаканчиком и запиской на салфетке по-польски: "Спасибо за завтрак". Ее юзернейм — Akash Lajos, на фотографии профиля запечатлена журналистка CNN Сара Сиднер.

"Итальянец" Фабио Чиприани оставил комментарий к записи в аккаунте МИД Италии и отметил также МИД Кубы и посольство Италии на Кубе — на пустой тарелке сложены записки с надписями по-итальянски: "Это пицца", "Моя пицца после са[нкций]", "Теперь вот так". Его юзернейм — Abdessalam Chri1.

"Немец" Хайко Хауслер оставил комментарий к записи канцлера Германии Олафа Шольца, а также отметил личный аккаунт главы правительства ФРГ — на столе рядом с бокалом пива записка на немецком: "Вот мой ланч. Это из-за санкций". Его юзернейм — Karren Zhijun.

Результаты, полученные нами из наблюдений за постами с хештегом #againstsanctions в Twitter, подтверждаются и данными Tweetbinder — сервиса для отслеживания трендовых тегов в этой соцсети. Согласно графику, полученному на этом сайте, первые три твита были опубликованы около 19 часов 9 августа, еще два — около 12 часов 10 августа. Это соответствует времени публикаций упомянутых выше постов, что видно на скриншотах. При этом ни один из тех пяти постов не стал виральным — по состоянию на утро 12 августа ни один из них не набрал больше двух лайков. Во многих публикациях российских СМИ количество лайков и репостов не попало на скриншоты — вероятно, иначе говорить о массовости флешмоба было бы сложнее.

Приведенные аргументы позволяют нам с уверенностью сказать, что крупные российские СМИ в своих публикациях рассказали вовсе не о стихийной массовой акции жителей Европы, недовольных санкциями против России, а лишь о нескольких твитах, размещенных 9 и 10 августа совсем недавно зарегистрировавшимися в Twitter пользователями, место проживания, а также гражданство которых установить не представляется возможным. Поэтому говорить об организованном флешмобе и искреннем участии в нем большого числа реальных европейцев к моменту, когда об этом написали RT и другие медиа, — по меньшей мере преувеличение.