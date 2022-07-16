Правда ли, что Германия назначила омбудсмена по правам русских?

Многие российские СМИ написали о том, что в бундестаге был назначен уполномоченный по правам русских. К нему смогут обратиться русские немцы и русскоязычные граждане Германии в случае дискриминации. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

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Согласно многочисленным сообщениям российских федеральных СМИ, 21 июня 2022 года депутат бундестага Евгений Шмидт был назначен уполномоченным по правам русских немцев. РИА "Новости" написало: "Член партии "АдГ" ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране". А "Общественная служба новостей" добавила, что "заседание по этому поводу прошло в бундестаге" — парламенте Германии. Публикации также сообщают, что вдобавок к этому Шмидт стал соучредителем новой НКО, созданной для защиты русских. Канал "Рен-ТВ" передает слова Шмидта о причинах создания организации: "В ФРГ русскоязычные люди были напуганы. <…> Некоторые работодатели начали мешать строить карьеру сотрудникам, у которых есть родственники в России. Русофобия не обошла стороной даже детей. Шмидт рассказал, что в учебных заведениях и детских садах некоторые учителя начинают травить детей и устраивают над ними настоящее психологическое насилие".

Ни одного упоминания этой новости в немецких СМИ нам найти не удалось. Единственная публикация на немецком языке, найденная нами по запросу "Beauftragter für Russlanddeutsche" ("уполномоченный по правам русских немцев"), была опубликована немецкоязычным каналом Russia Today.

Обычно назначение нового омбудсмена широко освещается в немецкой прессе, а соответствующая новость публикуется на сайте немецкого федерального правительства. Например, как в случае с назначением Ферды Атаман на должность уполномоченной по борьбе с дискриминацией или Реем Алабали-Радован — уполномоченной по борьбе с расизмом в Германии. Согласно пояснительному документу бундестага, омбудсмены в Германии подчиняются федеральным министрам и оказывают им поддержку при выполнении правительственных задач. Они назначаются непосредственно федеральным правительством — по решению кабинета министров или указом канцлера ФРГ.

Как же получилось, что назначение Евгения Шмидта на пост немецкого омбудсмена осталось незамеченным в самой Германии? Дело в том, что, вопреки кликбейтным заголовкам российских СМИ, Шмидт не стал официальным федеральным омбудсменом по правам русских. Такой должности в Германии вообще не существует. Голосование о назначении его представителем русских немцев прошло на заседании ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). "АдГ" занимает 80 из 736 депутатских кресел в парламенте, одно из которых принадлежит Евгению Шмидту. Кстати, еще с 2016 года он занимал подобную должность представителя по делам русских немцев, но от регионального отделения "АдГ" в земле Северный Рейн — Вестфалия. А с 21 июня 2022 года, видимо, стал представителем уже от центрального отделения партии.

На следующий день после назначения, 22 июня, Евгений Шмидт и его коллега по партии Ульрих Оэме объявили о создании организации "Ассоциация по предотвращению дискриминации и социальной изоляции русских немцев и русскоязычных граждан в Германии" (VDAR). Оэме стал ее председателем, а Шмидт — его заместителем. Эту организацию тоже можно назвать скорее инициативой нескольких парламентариев, политиков и юристов, чем официальной структурой.

Таким образом, Евгений Шмидт действительно был выбран представителем русских немцев, о чем свидетельствует официальная страница парламентария в Facebook. Разница в том, что решение было принято его партийными коллегами, а не федеральным правительством или бундестагом, как могло бы показаться читателям российских СМИ. Как сказал сам депутат, он станет контактным лицом в партии "АдГ" и организации VDAR по делам русских немцев. Такое определение — контактное лицо — более точно описывает новую должность и функцию Шмидта, чем вводящие в заблуждение титулы, использованные в российских заголовках.

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