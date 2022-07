Правда ли, что Микки Рурк пришёл на телевидение в футболке с портретом Путина и заявил о его поддержке?

В июле 2022 года в соцсетях стали популярны публикации о том, что американский актер появился в телеэфире в футболке с изображением российского лидера, которого назвал великим президентом. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, достоверны ли такие сообщения.

В середине июля 2022 года некоторые СМИ (например, Readovka, SMNews, Pravda.ru и "Рен-ТВ" в своем твиттере) рассказали о том, что Микки Рурк пришел на интервью на американском телевидении в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Утверждается, что во время разговора с журналистом актер сделал два заявления: "Мне пофиг, что вы обо мне думаете. Я уважаю Путина. Он великий президент великой независимой страны" и "Я никогда не перестану любить русских только за то, что они русские. Можешь приставить к моей голове пистолет и сказать: "Перестань любить их!" А я скажу: "Иди к черту, жми на курок, говнюк!". Некоторые СМИ привели только одну из этих фраз, другие процитировали обе.



Издание "Экономика сегодня", которое вместе с РИА "ФАН" и другими порталами входит в медиагруппу "Патриот" Евгения Пригожина, представило события иначе. Автор заметки пишет, что актер "появился на публике в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина", однако затем уточняет, что вирусным стал архивный кадр. Якобы уже после этого Рурк "пришел на одну из телепередач, в эфире которой заявил, что считает Путина великим президентом великой страны".

20 июля на портале inforuss.info появилась заметка под названием "Что ответил Микки Рурк журналистам, когда те назвали его агентом Путина". Анонимный автор пишет: "Знаменитый актер и боксер Микки Рурк является почитателем Владимира Путина. В очередной раз в Британии он пришел на местную телепередачу в футболке с изображением нашего президента. Рурка обозвали агентом Путина, а актер сказал, что уважает российского президента и ему пофиг, что думает о нем западная пресса". Далее в материале идет приведенная выше цитата о "великом президенте". На следующий день ссылкой на эту публикацию во "ВКонтакте" поделились "фан-страницы" Евгения Сатановского, Якова Кедми и Сергея Михеева — регулярных гостей эфиров Владимира Соловьева. Полностью идентичные посты появились во всех трех сообществах еще раз 23 июля.

Не остались в стороне и десятки других пабликов во "ВКонтакте". Среди крупнейших из тех, что рассказали о Микки Рурке в футболке с Путиным на то ли британском, то ли американском телевидении, — "Кинобум | Сериалы и фильмы" (1 млн подписчиков на момент написания этого разбора), "Нетипичная Махачкала" (999 000), "Новости шоу-бизнеса" (635 000), "Интересные факты" (313 000), "Кино новинки 2020 комедии мультфильмы" (280 000), "Святая Русь" (274 000), "Третья мировая война" (211 000) и "Сила в правде" (195 000).

Рассказ о "небольшом скандале" во время интервью с актером стал популярен и в Telegram. Его можно встретить в том числе в приватных каналах "Срочные новости" (222 000 подписчиков), "Инсайдер | Black News" (158 000) и "Россия | Новости 24/7 🇷🇺" (108 000), а также общедоступном "Россия сегодня 🇷🇺 сейчас" (230 000). О заявлениях Микки Рурка, которые тот якобы сделал, будучи одетым в футболку с портретом Путина, сообщали также пользователи Facebook, Twitter, LiveJournal, YouTube и "Дзена".

Начнем с фотографий, которыми СМИ и интернет-пользователи иллюстрируют публикации о Микки Рурке. На них актер запечатлен в двух разных футболках с изображением Владимира Путина. На одной из них, белой, российский президент в черных очках, на другой, серой, — в бордовой пилотке. Обе эти футболки Рурк действительно носил, но еще восемь лет назад. Фотографию, на которой актер изображен в белой футболке, в августе 2014 года публиковали издание Woman.ru и (с другого ракурса) британский таблоид Daily Mail. Незадолго до этого он купил серую в московском ГУМе — это попало в репортажи "Вестей" и "ТАСС ТВ".

В интервью Ксении Собчак, опубликованном 19 апреля 2022 года, Микки Рурк вспоминает: "Я знаю, что Владимиру и Виталию Кличко и [Александру] Усику (известным украинским боксерам, чемпионам мира по боксу. — Прим. ред.) очень не понравилось, что я носил ту футболку. Но это было несколько лет назад, после одного боя, понимаешь? И я эту футболку надел потому, что мне русские говорят: "Микки, мы тебя так любим! Пожалуйста, надень эту футболку, у нас сегодня праздник". <…> В общем, я ее надел, потому что знаю, что русские меня любят, и я их тоже люблю". Какую именно из двух футболок имел в виду Рурк, выяснить не удалось; по крайней мере, о серой из ГУМа он говорил, что купил ее.

В том же интервью есть и одна из двух фраз, которая, по версии СМИ и пользователей соцсетей, была сказана Рурком в июле то ли на американском, то ли на британском телевидении. Актер, большой любитель собак, рассказал Собчак историю о том, как, находясь в Москве, получил звонок от ветеринара. Тот сообщил, что питомец Рурка серьезно болен и вот-вот умрет. Вскоре актеру позвонили вновь и рассказали о "молодом русском студенте художественного института", узнавшем о смерти собаки и нарисовавшем "большую картину на стене" с ее изображением. "Это так много для меня значило, понимаешь?! Я никогда не перестану их любить только потому, что они русские. Можешь приставить к моей голове пистолет и сказать: "Перестань любить их!" А я скажу: "Иди к черту, жми на курок, говнюк!", — сказал Рурк, обращаясь к Собчак.

Журналистка и блогер общалась с голливудской звездой дважды: часть видео на ее YouTube-канале была записана "зимой 2021 года" (вероятно, в декабре) в Лос-Анджелесе, часть — "спустя 24 февраля" по Zoom. В обеих беседах с Собчак актер тепло отзывается о россиянах, вспоминает поездки в Москву и Петербург и отдельно упоминает свою "волшебную" гримершу родом из России. Одновременно с этим Рурк рассказывает о своем ближайшем друге, живущем в Лос-Анджелесе украинце Дмитрии: "Я знаю, что у него там (в Украине. — Прим. ред.) родственники, восемь или девять человек. И в любую ночь он может прийти и сказать, что у него умер брат, мама, сестра, дети или его 80-летняя бабушка. В общем, с этим тяжело жить и с каждым днем все тяжелее".

Обнаружить другую фразу, приписываемую Рурку в ставших вирусными постах и публикациях СМИ, нам не удалось. Самое близкое, что мы смогли найти в том же интервью Собчак: "У него (Путина. — Прим. ред.) в самом деле доброе сердце, и мне плевать, что о нем говорят в Штатах". Эта реплика Рурка есть в той части интервью, которая была записана "зимой 2021 года". До этого шел рассказ о совместной с российским президентом поездке в больницу, где лечат болеющих раком детей.

Судя по всему, речь идет о декабре 2010 года и петербургской онкобольнице №31. Тогда Путин (в то время премьер-министр) вместе с Рурком, Шэрон Стоун, Аленом Делоном и другими звездами посетил медучреждение и поучаствовал в благотворительном концерте в Санкт-Петербурге. Мероприятие запомнилось тем, что Путин вышел на сцену и сыграл на рояле песню "С чего начинается Родина". В марте 2011 года организатора концерта, формально учрежденный уже после мероприятия фонд "Федерация" бизнесмена Владимира Киселева, обвинили в присвоении собранных денег (по крайней мере, на это жаловались родители больных детей, которым предназначалась помощь). Впоследствии Киселев выиграл в суде дела о клевете против ряда СМИ и общественных деятелей, давших комментарии о ситуации (в том числе соучредителя благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и музыкального критика Артемия Троицкого). В середине года стало известно, что средства все-таки начали поступать в виде частных пожертвований.

Приписываемые Рурку слова о "великом президенте великой независимой страны", согласно поисковой выдаче Google, встречаются только на страницах, появившихся не позднее июля 2022 года. К тому же результату приводит и поиск по английскому переводу (great president of a great independent country). Мы не смогли найти интервью или публикацию в соцсетях артиста, которые содержали бы эти слова.

Посты в соцсетях о "небольшом скандале" на британском телевидении с участием Микки Рурка стали появляться 13 июля. Незадолго до этого актер действительно дал интервью Пирсу Моргану, который ведет на канале TalkTV программу Piers Morgan Uncensored. Шоу также транслируют в США и Австралии. Обе части разговора были опубликованы 12 июля. Эту же дату нередко указывают и интернет-пользователи, приводя цитаты о "поддержке Путина".

"I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t."

Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke pic.twitter.com/fHhVdt6Umf