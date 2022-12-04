Правда ли, что на фотографиях изображены украинки, участвующие в съемке фейка о жертвах боевых действий?

В ноябре 2022 года пользователи соцсетей делились коллажем из четырех снимков, которые якобы доказывают, что жители Украины фальсифицируют сообщения о жертвах среди мирного населения. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, достоверны ли подобные посты.
На двух из четырех фотографий запечатлен процесс нанесения грима на тело некой девушки в белой футболке и джинсах, еще на одном снимке она позирует вместе с девушкой, которая наносила грим, на четвертом изображении "жертва" уже лежит на земле в окружении то ли врачей, то ли военных. Коллаж обрел большую популярность в Telegram, где его публиковали с подписями вроде "Фотографии с телефона сотрудницы украинского ЦИПсО. Вот так украинские боевики готовят свои фейки" и ""Жертвы" российской агрессии". 21 и 22 ноября 2022 года подобные посты появились, в частности, в каналах Voblya (1,3 млн подписчиков на момент написания этого разбора), "Наблюдатель🇷🇺🇺🇦" (1,11 млн), "Федерация" (806 000), "С места события" (768 000), "Что произошло?" (584 000), "Russia 🇷🇺 Live" (533 000), "Кипяточек" (389 000), "Новости.РФ" (354 000), "Россия 2.0" (271 000) и "Украина.ру" (185 000). С аналогичными подписями эти четыре снимка размещали также пользователи Facebook, Twitter, "ВКонтакте", LiveJournal и других соцсетей.
Авторы многочисленных постов в соцсетях утверждают, что источник фотографий — телефон сотрудницы Центра информационно-психологических операций (российские государственные и провластные СМИ регулярно обвиняют это подразделение ВСУ в запугивании и "воздействии на сознание" россиян, а также распространении дезинформации и пропаганды). При этом нам не удалось найти какие-либо публикации, в которых рассказывалось бы, например, о том, как зовут эту сотрудницу, где и когда были сделаны снимки и как они оказались в открытом доступе. Не сообщали об этих фотографиях и сколько-нибудь крупные СМИ (ни российские, ни украинские, ни мировые).
Как выяснили фактчекеры из грузинского проекта Myth Detector, разошедшиеся в ноябре 2022 года фотографии на самом деле были сделаны более шести лет назад. Наши коллеги решили определить личность рыжеволосой девушки, которая на фотографиях занята нанесением грима. С помощью сервиса PimEye они обнаружили снимок, на котором девушка запечатлена вместе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и еще несколькими мужчинами. Эту фотографию сделали во время показа фильма "Атлантида", который прошел в Киеве в ноябре 2020 года. В списке сыгравших в картине артистов на сайте IMDb указано всего четыре актрисы, из них "героиней" соцсетей в ноябре 2022 года стала Людмила Билека.
Как и ее коллеги по "Атлантиде", Билека — непрофессиональная актриса. На странице украинки в Facebook указано, что карьера девушки связана с медициной — сейчас она руководит инструкторским направлением по тактической медицине в фонде "Вернись живым" и Центром реабилитации в Закарпатье, а ранее работала инструктором-парамедиком в различных государственных учреждениях и общественных организациях. В своих соцсетях Билека на протяжении многих лет публикует снимки с тренингов, где обучает желающих правилам оказания медицинской помощи в условиях боевых действий или техногенной катастрофы.
Фотографию, которая на коллаже представлена в левом нижнем углу, Билека опубликовала в своем инстаграме 12 июня 2016 года вместе с еще одной очень похожей. В подписи к обеим снимкам есть хештеги #44нц и #tccc_training. Первый из них означает "44-й навчальний центр" (44-й учебный центр, место работы Бикелы в 2015–2016 годах), второй — тренировку по стандарту TCCC (Tactical Combat Emergency Care), который используют в армии США для оказания первой помощи раненым.
На следующий день, 13 июня 2016 года, 44-й учебный центр на своей странице в Facebook опубликовал отчет о завершении пятидневного тренинга по стандарту TCCC. Во время обучающих мероприятий, говорится в посте, были задействованы статисты и манекены. На одной из прилагаемых фотографий изображена девушка, прическа которой похожа на то, как убраны волосы у "раненой" на фотографии Билеки. В подписи к снимку указано, что эту девушку зовут Виктория Ткач — судя по снимкам в ее профиле, именно с ней Билека позировала для Instagram.
Снимки, расположенные в левом верхнем, правом верхнем и левом нижнем углах коллажа, очевидно, изображают процесс "создания" статиста для участия в тренинге по тактической медицине и были сделаны в течение нескольких десятков минут или часов. Еще одна фотография изображает Викторию Ткач уже лежащей на земле в окружении врачей. Возможно, эта сцена произошла уже в 2022 году? Вовсе нет, этот снимок тоже встречается в соцсетях уже в июне 2016-го — например, в анонсе тренинга, который 44-й учебный центр провел в конце июля того же года в Киеве.
Наши коллеги из Myth Detector связались с Людмилой Билекой, чтобы взять комментарий касательно вирусных фотографий. Девушка ответила, что все четыре снимка были сделаны в 2016 году во время обучающих курсов по тактической медицине и не имеют никакого отношения к событиям 2022 года. 25 ноября Билека подтвердила это на своей странице в Facebook: "Вражеские пропагандисты украли мои фото с тренингов 2016 года из Instagram и выдали за успешное разоблачение украинской спецоперации ИПСО по созданию постановочных видео в Херсоне. Как тебе такое, Илон?"
Таким образом, разошедшиеся в соцсетях в ноябре 2022 года снимки не имеют никакого отношения ни к событиям 2022 года, ни к реальным боевым действиям. Эти фотографии были сделаны в 2016 году во время проведения курса по тактической медицине в Украине. Ни запечатленные на коллаже девушки, ни украинские СМИ и официальные лица, ни авторы фотографий не пытались выдать их за свежие кадры, в то время как крупные пророссийские Telegram-каналы представили их как файлы, якобы полученные из телефона украинского военного.
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