В соцсетях разошлось видео, на котором дети под украинским флагом исполняют песню на немецком языке. Запись сопровождается пояснением, что песня — это неофициальный гимн люфтваффе. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, действительно ли дети пели гимн ВВС нацистской Германии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первая запись с видео и упоминанием люфтваффе появилась 22 сентября в Telegram-канале "УралДейли-РеZерV". Затем видео опубликовал 23 сентября Telegram-канал "Украинский формат" — пост набрал 635,5 тыс. просмотров. После этого видео с соответствующими комментариями разошлось по соцсетям — его можно найти во "ВКонтакте", LiveJournal, на сайте у известного своей поддержкой вторжения в Украину блогера Юрия Подоляки и на YouTube.

Само по себе видео правдиво: это фрагмент из выступления хора украинских детей на фестивале в Бергедорфе (одном из районов Гамбурга). На сцене — танцевальный ансамбль "Пролiсок" из украинского города Дубно Ровненской области. Отчет о приезде детей из Украины в Германию есть и в фейсбуке мероприятия.

Главный вопрос — какую именно песню поют дети со сцены. Солист детского ансамбля исполняет первые строки на украинском языке, затем продолжает по-немецки. Эта мелодия часто встречается в русскоязычном сегменте YouTube именно как "неофициальный гимн люфтваффе". Причем так ее называют довольно давно — как, например, на этой записи 2012 года, где песня наложена на видеоряд с немецкой авиацией. За пределами России такую атрибуцию найти не удалось.

В начале ролика рассказывается, что изначально это древняя бретонская песня, переозвученная в 1939 году на немецкий язык и ставшая неофициальным гимном пилотов люфтваффе. Но здесь есть несколько ошибок.

Песня и правда появилась во французской провинции Бретань, но древней ее назвать сложно. Ее сочинили в 1929 году, в последний день сбора урожая, два подростка — Жан Бернар и Жан-Мари Прима. История создания и распространения песни, получившей название Son ar chistr (на бретонском "Песня сидра"), хорошо изучена, так как за прошедшие годы она стала культурным достоянием Бретани.

Сначала песню исполняли в деревне, где жили подростки, затем она стала расходиться по Бретани. Исследователи бретонского фольклора обнаружили самый ранний вариант Son ar chistr в 1940 году в городе Лангидик на юге региона; в 1949 году ее исполняли на песенном конкурсе в Кемпере (это тоже Бретань). Но до определенного времени это было исключительно устное наследие. Впервые песню записал (и слова, и музыку) в 1951 году Полиг Монжарре, собиратель бретонского фольклора и активист национального движения. В этой версии ее исполняют до сих пор бретонские фолк-группы.

Несмотря на свою известность внутри провинции, за пределы Бретани песня о сидре долго не выходила. Всплеск популярности произошел в 1970 году, когда ее сыграл на арфе фолк-музыкант Алан Стивелл и включил в свой альбом Reflets.

После этого песню и начали исполнять на разных языках. Группа Bots из Нидерландов сделала ее одним из своих главных хитов. Сначала Bots в 1976 году спели ее на голландском языке под названием Zeven dagen lang ("Семь дней"):

А в 1980 году они же впервые исполнили старую бретонскую песню по-немецки, в этом варианте она называется Sieben Tage lang ("Семь дней") или же по первой строчке — Was wollen wir trinken ("Что мы хотим пить").

В дальнейшем песню переводили на множество языков. Еще один известный вариант слов на эту мелодию принадлежит группе из ГДР Oktoberklub, и это редкий случай, когда бретонскую музыку сопровождает политизированный текст про рабочую солидарность. А в 1990-х годах мелодию снова возродила немецкая группа Scooter в композиции How Much Is The Fish?, сделав ее мировым суперхитом.

Таким образом, первый перевод бретонской песни про сидр на немецкий язык выполнен в 1980 году, и именно этот вариант исполнения зачем-то наложен на кинохронику люфтваффе и сопровожден ложной подписью про неофициальный гимн люфтваффе. Была ли это добросовестная ошибка или злонамеренный фейк, не совсем ясно. Но никаких подтверждений и логических объяснений существования песни на бретонском языке в качестве пусть даже неофициального гимна люфтваффе найти не удалось.

Читайте другие текст "Проверено.Медиа":