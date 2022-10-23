киев обстрел раненые
Foto: AP/Scanpix/LETA

В соцсетях стал популярным ролик, на котором женщина с забинтованной головой просит дать ей телефон, чтобы сделать селфи. Некоторые интернет-пользователи сделали вывод, что героиня видео лишь выдает себя за пострадавшую от атаки по Киеву 10 октября. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, корректны ли такие сообщения.

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Утром 10 октября российские военные нанесли массовые ракетные удары по Киеву и многим другим украинским городам. Согласно заявлению Минобороны РФ, "высокоточным оружием большой дальности" были поражены "объекты систем военного управления, связи и энергетики". По данным Национальной полиции Украины, в результате "самого масштабного обстрела" за последние месяцы были повреждены около 70 объектов, в том числе 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажки, 35 частных жилых домов и школа в Киеве. Очевидцы и репортеры также сообщали об ударах по пешеходному мосту и бизнес-центру 101 Tower в центре украинской столицы. На следующий день замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате ударов по Украине 10 октября погибли 23 человека, еще 100 получили ранения (в Киеве массированные обстрелы унесли жизни семи местных жителей, 47 пострадали).

Однако некоторые интернет-пользователи заподозрили украинцев в фальсификации сообщений о раненых местных жителях. Доказательством для этого стало видео, на котором женщина с перевязанной головой держит в руках телефон и говорит, что сфотографирует полученные травмы, чтобы отправить эти снимки "сестре в Россию". Telegram-канал "Война с фейками" (811 000 подписчиков на момент написания этого разбора) раскритиковал западные издания, использовавшие снимки раненой киевлянки в своих материалах: "СМИ делают все для максимального воздействия на рядового читателя. Их совершенно не волнует, что кадры, по примеру провокации с роддомом в Мариуполе, постановочные, а пострадавшие с повязками и в окровавленной одежде — обычные актеры". Единственное доказательство подобного умозаключения, которое приводит "Война с фейками", — "явно видно, что чувствует она (женщина с видео. — Прим. ред.) себя совершенно нормально". Схожие посты публиковали и менее крупные каналы: "Арбалет Z говорит", "Работайте, братья!🇷🇺" и "Первый Харьковский" — а также пользователи Facebook и Twitter.

Видео, циркулирующее в социальных сетях, днем 10 октября опубликовал в Telegram немецкий русскоязычный телеканал OstWest. "Раненой в результате российского удара по Киеву женщине оказывают медицинскую помощь", — говорится в подписи под видео, вырезанном из вдвое более длинного ролика, снятого Associated Press. Вечером того же дня эти кадры показали в итоговом выпуске новостей OstWest вместе с другим отснятым в тот день в Киеве материалом: на видео — лежащие посреди улицы тела погибших, горящие автомобили, поврежденные здания.

Ролик, опубликованный OstWest, — далеко не единственная публикация в СМИ, запечатлевшая раненую киевлянку. Ее фотография, сделанная репортером Владиславом Мусиенко, доступна в фотобанке Reuters; Мусиенко публиковал еще одну фотографию на личной странице в Facebook. Пять снимков за авторством Ефрема Лукацкого размещены в фотобанке Associated Press, еще два — в фотобанке Getty Images, их сделали фотографы Вольфганг Шван и Александр Хоменко.

Хоменко уже в 12:20 10 октября опубликовал в Facebook снятое им видео с места событий. На нем женщина, которая, по версии интернет-пользователей, участвовала в инсценировке, жалуется, что ее одежда испачкана кровью. В ролике также показано, как медики оказывают первую помощь не только ей, но и еще трем жертвам обстрела — все они получили ранения головы и лица. "При мне забрали 11 раненых, погибших, к счастью, нет", — прокомментировал увиденное репортер.

Нашим коллегам из фактчекингового подразделения AFP Хоменко рассказал: "Я шел возле железнодорожного вокзала в направлении улицы Тараса Шевченко, куда попала первая ракета, когда услышал взрыв и увидел поблизости дым. Я сразу поехал туда, ракета упала возле бизнес-центра 101 Tower и возле ТЭЦ. Первое, что я увидел, были врачи, которые помогали нескольким людям с кровью на лицах и телах. Там же были несколько журналистов, в том числе Ефрем Лукацкий. Мы работали с ним бок о бок минут 15–20".

12 октября, спустя два дня после атаки, сюжет о попавшей на вирусное видео женщине (ее зовут Александра Киселева) опубликовал украинский телеканал ТСН. Журналисты приехали в больницу, где Киселева проходит лечение. Во время разговора с корреспондентом на ее щеке и виске видны швы, правая часть лица покрыта ранениями меньшего размера. "Моя родная сестра живет в России, и она не верит. Она уже знает, что со мной случилось, она мне не позвонила", — плача, женщина объясняет, зачем утром 10 октября просила дать ей телефон, чтобы сделать селфи. В интервью изданию "Служба поддержки" Киселева также подробно рассказала о событиях 10 октября и сложных взаимоотношениях с сестрой.

Таким образом, проверяемые утверждения "Войны с фейками" и других Telegram-каналов не соответствуют действительности. Киселеву вместе с группой других пострадавших, а также оказывающими им помощь медиками и спасателями запечатлели как профессиональные репортеры, постоянно работающие в Киеве, так и очевидцы событий. Обвинения интернет-пользователей основываются только на одной субъективной предпосылке: женщина участвовала в съемке постановочных кадров, поскольку вела себя "совершенно нормально". В то же время в видеосюжете, снятом в больнице, где лечится Киселева, четко показаны полученные ею ранения.

Отметим, что анонимный канал "Война с фейками", созданный в конце февраля 2022 года и безосновательно выдающий себя за фактчекинговый проект, далеко не впервые публикует недостоверную информацию под видом проверки фактов. Например, в своем посте его авторы упоминают провокацию в Мариуполе — ранее "Проверено" разбирало, почему это утверждение ложно.

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